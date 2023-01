Neue Marke für Hunde: Weinstadt steigt auf haltbaren Edelstahl um

In diesen Tagen werden in Weinstadt die Hundesteuerbescheide für das Jahr 2023 zugestellt. „Mit dem Hundesteuerbescheid erhalten die Hundehalter für jeden angemeldeten Hund eine neue Steuermarke“ erklärt die Stadt. Der Grund: Die Nummern der Steuermarken haben sich geändert. „Die neue Hundesteuermarke ist achteckig und aus Edelstahl.“ Sie sei von nun an für mehrere Jahre gültig, wohingegen die bis dato tropfenförmige Steuermarke ihre Gültigkeit verliere.

Marke kann auch entlaufenen Hunden helfen

Hundehalter werden gebeten, die neue Marke mit Hilfe des beigefügten Splintringes am Halsband des Hundes zu befestigen. Außerhalb des eigenen Grundstückes müsse der Hund die gültige Hundesteuermarke sichtbar tragen. An der Marke ist zu erkennen, dass der Hund angemeldet ist. „Wird ein entlaufener Hund gefunden, hilft die Steuermarkennummer zur Feststellung des Besitzers“, betont die Stadt.

Bei Verlust der Hundesteuermarke könne beim Steueramt für fünf Euro eine Ersatzmarke erworben werden. Endet die Hundehaltung, sei der Hund innerhalb eines Monats abzumelden. Das dafür notwendige Formular könne beim Bürgerbüro oder beim Steueramt abgeholt werden, es ist aber auch auf der Website der Stadt unter www.weinstadt.de abrufbar.

„Das ausgefüllte Formular samt Hundesteuermarke ist beim Steueramt abzugeben.“ Beim Tod des Hundes werde ein Nachweis vom Tierarzt benötigt. Weitere Auskünfte erteilt das Steueramt unter der Telefonnummer 0 71 51/69 32 81.