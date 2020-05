Noch in diesem Jahr werden neue Urnengräber in Weinstadt erstellt: ein Baumgrabfeld in Beutelsbach und ein Baumgrabfeld in Schnait. Beide sollen jeweils 52 Urnengräber erhalten. Der Gemeinderat ist hier in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Stadtverwaltung gefolgt.

„Das Tiefbauamt ist gerade dabei, die Planungen fertigzustellen und die Baumaßnahme auszuschreiben. Die Umsetzung erfolgt dann im Herbst dieses Jahres“, teilt Claudia Leihenseder von der Pressestelle der Stadt