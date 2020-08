Wie viele Wohneinheiten sollen an der Rems in Großheppach Stand heute errichtet werden? Welcher Bauträger soll das Gelände entwickeln? Und von welchem Zeitpunkt an können Wohnungen gekauft werden?

Alten Spielplatz abgebaut

Fragen zum Wohnprojekt an der Brückenstraße in Großheppach gibt es viele – dabei ist die Idee dazu eigentlich gar nicht so neu. Als die Stadt Weinstadt den alten Spielplatz an der Brückenstraße abbaute und 2019 auf dem Nachbargelände des Remsstrandes einen