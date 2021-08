Der Verkauf der 30 geplanten Wohnungen auf dem Bleistiftareal in Beutelsbach soll im September starten. Das sagt Stephan Pflumm, einer von zwei Geschäftsführern der Phoenix Living GmbH aus Stuttgart, die als Investor fungiert. Geplant ist, direkt nach den Schulsommerferien loszulegen – und diese enden Mitte September. „Der Bauantrag ist eingereicht“, betont Stephan Pflumm. Der Bau des Wohn- und Geschäftshauses in der Ortsmitte von Beutelsbach, in das auch die Stadtbücherei einziehen wird,