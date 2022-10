Neueröffnung von Action in Weinstadt: Fürchten Einzelhändler den Discounter?

Es ist der Primark unter den Deko-, Haushalt- und Heimwerkergeschäften: In der ersten Novemberwoche, also während der Schulherbstferien, soll im Endersbacher Kalkofen eine neue Filiale des niederländischen Non-Food-Discounters Action Eröffnung feiern.

Die Nachricht von der Neuansiedlung in Weinstadt sorgt für viel Aufsehen - denn allzu viele Filialen der Kette gibt es in der Region Stuttgart noch nicht. Doch wie finden die Endersbacher Einzelhändler die Aussicht, bald einen Discounter mit so breiter Produktpalette in Endersbach zu haben?

VWU: Angebot in Weinstadt wird dadurch bereichert

„Wir als VWU begrüßen grundsätzlich die Belebung und Wiederbelegung der Fläche. Durch die Eröffnung wird das Weinstädter Einzelhandelsangebot weiter ergänzt“, so Christian Hartmann, Sprecher der Vereinigung der Weinstädter Unternehmer (VWU). Jedes neue Unternehmen, das sich in Weinstadt ansiedele, sei zunächst einmal eine Bereicherung.

„In Weinstadt bieten wir vom Discounter bis hin zum sehr hochwertigen Einzelhandel alles. Von Filialbetrieben bis hin zu inhabergeführten Geschäften.“ Weinstadt könne stolz sein, ein solch breites und für alle Kundengruppen passendes Angebot vor Ort zu haben. „Und das alles mit kostenlosen Parkmöglichkeiten“, fügt der Sprecher hinzu.

Action ist nicht der erste Discounter, der sich im Kalkofen ansiedelt

Insgesamt verhalten sich die Endersbacher Einzelhändler zurückhaltend, wenn es um den neuen Discounter geht. Als Konkurrenz wird der neue Action wohl bisher nicht wahrgenommen: Die Endersbacher Händler sind überzeugt von der guten Qualität ihrer eigenen Produkte - und mit den ebenfalls im Gewerbegebiet Kalkofen ansässigen Rofu-, Kik- oder auch Takko-Filialen ist Action auch nicht der erste Discounter im Non-Food-Bereich, der sich in Endersbach ansiedelt.

Bei den potenziellen zukünftigen Kunden ist die Freude über die bevorstehende Filialeröffnung jedenfalls groß: Unter unserem Artikel dazu von Ende September explodiert auf Facebook die Kommentarspalte.

Großes Interesse an der Neueröffnung bei Weinstädtern

Viele Nutzer tun hier in rund 300 Kommentaren ihre Freunde auf das neue Angebot kund, viele freuen sich schon auf den ersten Einkaufsbummel. „Guck mal! Wie cool ist das denn?“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere ist noch etwas skeptisch - aber auch neugierig: „Noch nie so viele Kommentare beim ZVW gesehen. Jetzt bin ich doch gespannt. Noch nie von diesem Laden gehört.“

In der neuen Filiale in Endersbach sollen Kunden künftig mehr als 6000 Produkte finden können: Neben Deko-Artikeln, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia, Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikeln, Mode und Heimtextilien gibt es bei Action zum Beispiel auch Süßigkeiten und andere Lebensmittel. Die Kette legt großen Wert darauf, ihre Fans bei der Stange zu halten: Jede Woche landen laut Angaben von Action mehr als 150 neue Artikel in den Regalen.

Nächste Action-Filiale war bisher in Stuttgart-Zuffenhausen

Die Filialeröffnung im Endersbacher Kalkofen erfolgt im Zuge von Actions Vorhaben, den deutschen Markt künftig stärker zu erschließen. Allzu viele Filialen gab es bisher nicht in Baden-Württemberg. Wer bei dem Discounter einkaufen wollte, musste dafür bisher weitere Anfahrten nach Stuttgart-Zuffenhausen, Murrhardt, Lorch oder auch Ebersbach an der Fils auf sich nehmen.