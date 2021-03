Weinstadt hat einen neuen Jugendgemeinderat. Das Ergebnis der Online-Wahl ist am Freitagabend (26.3.) per Livestream verkündet worden. Oberbürgermeister Michael Scharmann hat den 13 Wahlsiegerinnen und Wahlsiegern vor dem Rathaus in Beutelsbach gratuliert. Die meisten Stimmen holte Antonia Lenz (15) aus Schnait.

Die Wahlbeteiligung fiel mit nur 26,3 Prozent noch geringer aus als im Jahr 2019, als sie bei 36 Prozent lag. Insgesamt hatten sich 16 Jugendliche aus Weinstadt