Neuer Mietspiegel für Weinstadt tritt in Kraft: So wirkt sich die Inflation aus

Wie hoch sollte die Miete für Wohnungen in den Weinstädter Teilorten in den kommenden zwei Jahren sein? Mit dieser Frage hat sich für die Weinstädter Stadtverwaltung erneut das Statistikbüro Stein aus Stuttgart beschäftigt: So wurde der neue Mietspiegel für die Jahre 2023 und 2024 ausgearbeitet. Was ändert sich? Und wird auch hier die Inflation spürbar?

„Ich freue mich, Ihnen den neuen Mietspiegel für die Stadt Weinstadt präsentieren zu dürfen“, so Oberbürgermeister Michael Scharmann im Vorwort des neuen Leitfadens. Dieser zweite eigene Mietspiegel für Weinstadt, der nun mit aktuellen und fortgeschriebenen Zahlen neu vorliege, solle den Mietern und Vermietern eine aussagekräftige und verlässliche Informationsgrundlage über das Preisniveau im Mietwohnungsmarkt in Weinstadt geben, so der OB.

Mietspiegel nützt Mietern und Vermietern

Der Mietspiegel bildet eine Übersicht ab, wie hoch die Mieten sind, die für frei finanzierte Mietwohnungen in den Weinstädter Ortschaften bezahlt werden. Der aktuell gehaltene Mietspiegel soll für Transparenz sorgen und nicht nur der Stadtverwaltung, sondern Mietern wie Vermietern eine Hilfe sein: An dem Regelwerk lässt sich nämlich nicht nur ableiten, wie viel Miete man für die eigene Wohnung verlangen darf oder um wie viel Euro pro Monat die Miete angehoben werden könnte - Mieter können hier ebenfalls nachschauen, ob die Miete, die sie jeden Monat an den Haus- oder Wohnungseigentümer zu entrichten haben, nicht etwa zu hoch angesetzt ist und womöglich eine Mietüberhöhung vorliegt: Davon wird gesprochen, wenn ein Vermieter einen Betrag für die Kaltmiete verlangt, der 20 Prozent oder mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete – also die durchschnittliche Nettokaltmiete im freien Weinstädter Wohnungsmarkt – beträgt.

Das wäre nach Paragraf 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes verboten. Natürlich müssen bei der Ermittlung der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete einige Parameter beachtet werden: Wohnungen unterscheiden sich schließlich nicht nur bei Lage und Größe, sondern auch nach Baujahr, Aufteilung, Ausstattung und vielem mehr. Dafür gibt es im Mietspiegel ein Punktesystem, das Minus- oder Pluspunkte für eine Vielzahl verschiedener Kategorien vergibt: Wurde das Haus teilweise oder vielleicht sogar komplett energetisch saniert - und wenn ja, wann? Wie alt sind die Fußböden? Sind sie aus PVC, Laminat oder richtig hochwertig? Oder muss der Mieter sie womöglich selbst erst verlegen?

Auch die Größe der Küche, die Ausstattung im Bad, die Verkehrsbelastung oder wie einsehbar eine Wohnung von der Straße aus ist, wird zum Beispiel bewertet. Weinstadt ist dabei in verschiedene Zonen eingeteilt, orientiert an den geltenden Bodenrichtwerten: Hier gilt Zone A als am schlechtesten (-9 Punkte) und Zone E als am besten (7 Pluspunkte). Damit bei der Auswertung der Statistiken auch alles mit rechten Dingen zugeht, haben auch der DMB Mieterverein Waiblingen und Umgebung und der Haus- und Grundbesitzerverein Waiblingen, Winnenden und Umgebung bei der Erstellung des zweiten Weinstädter Mietspiegels fachlich mitgewirkt.

Preissteigerung sorgt für Komplikationen

Als erschwerender Faktor kam bei der Auswertung der Marktdaten dieses Jahr hinzu, dass der Nettokaltmietenindex Baden-Württemberg und der Verbraucherindex, an denen sich der Mietspiegel in der Regel errechnet, verschiedene Werte vorgaben: „Durch die Krisen klaffen diese zwei Indexe weit auseinander“, erklärte Thilo Neher vom Liegenschaftsamt Weinstadt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Der eher mieterfreundliche Nettokaltmietenindex sieht nur eine Steigerung von 4,5 Prozent vor - der Verbraucherindex hingegen inflationsbedingt stolze 14 Prozent. Weinstadt legt dieses Jahr deswegen den Nettokaltmietenindex der Berechnung zugrunde und erhöht diesen um 2,5 Prozentpunkte. Damit steigt das Mietniveau im neuen Mietspiegel um sieben Prozent. Beide befragten Verbände seien mit dieser Vorgehensweise einverstanden gewesen, so Neher.

Von Freitag, 3. März, an steht der neue Mietspiegel laut Stadt Weinstadt als Druckversion mit einem Berechnungsschema und auch im Internet mit einem Online-Rechner zur Verfügung unter dem Link www.mietspiegel-weinstadt.de. Die Papierversion liegt dann im Rathaus Beutelsbach zur Mitnahme aus.