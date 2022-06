Neues Angebot für Hausbesitzer: Weinstadt geht in die Solaroffensive

Wie die Stadt Weinstadt mitgeteilt hat, starten die Energieagentur Rems-Murr und die Stadt Weinstadt vom 20. Juni bis 1. Juli gemeinsam eine Solaroffensive und bieten in diesem Zeitraum vergünstigte Fotovoltaik-Checks für interessierte Gebäudebesitzer an. Die Stadt hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2035 als Kommune die Klimaneutralität zu erreichen – in diesem Kontext ist auch diese besondere Maßnahme zu sehen. Seit Anfang April hat Weinstadt außerdem einen Klimamanager, der auch die Solaroffensive von Seiten der Verwaltung begleiten wird.

Energieberatung vor Ort im Haus oder aber online

Während des Aktionszeitraums erhalten Bürgerinnen und Bürger laut Mitteilung der Stadt Weinstadt bei einer Eigenbeteiligung von 30 Euro einen Fotovoltaik-Check (PV-Check) von der Energieagentur Rems-Murr. Die Energieberater suchen die Teilnehmer dann direkt zu Hause auf. Alternativ könne der PV-Check aber auch online erfolgen. „Vereinbaren Sie jetzt einen Termin, lassen Sie sich umfassend und direkt am Gebäude beraten und helfen Sie dabei, Weinstadt noch klimafreundlicher zu gestalten“, so Jürgen Menzel, Geschäftsführer der Energieagentur Rems-Murr, in der Pressemitteilung.

Beim PV-Check erhalten die Teilnehmer vor dem Termin einen kurzen Fragebogen zu ihrem Gebäude, um die wichtigsten Rahmendaten vorab zu klären. Die Energieberater suchen die Teilnehmer dann zu Hause auf und prüfen die Eignung der Dachflächen für Fotovoltaik. „Die Bürger erhalten die Möglichkeit, ihre Fragen individuell zu klären. Im Nachgang erhalten sie einen Bericht, der alle Details der Beratung und Vorschläge zum weiteren Vorgehen zusammenfasst“, erklärt Menzel das Vorgehen zu den PV-Checks der Solaroffensive.

Hausbesitzer müssen einige Daten angeben

Die Aktion findet vom 20. Juni bis zum 1. Juli statt. Jede Privatperson, die ein Einfamilien-, Mehrfamilien- (maximal zwei bis drei Parteien), Reihen- oder eine Doppelhaushälfte in Weinstadt besitzt, kann demnach an der Solaroffensive teilnehmen. Interessenten schicken dazu eine E-Mail an info@ea-rm.de mit folgenden Daten: Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, Randdaten zum Gebäude (Art des Gebäudes, Baujahr, Jahresstromverbrauch et cetera) und mögliche Wochentage und Uhrzeiten für den PV-Check. Die Dauer für die Beratung ist auf etwa eine Stunde angesetzt.

„Weinstadt will bis 2035 klimaneutral werden. Unser ambitioniertes Ziel erreichen wir nur, wenn wir voll auf den Ausbau der PV setzen. Es freut uns, diese Aktion finanziell und inhaltlich zu unterstützen“, so Oberbürgermeister Michael Scharmann in der Mitteilung. Möglich wird die Aktion auch, weil sich die Stadtwerke Weinstadt ebenfalls mit einem Sponsoring an der Solaroffensive beteiligen. „Damit die Energiewende gelingt, braucht es auch einen flächendeckenden Ausbau der Fotovoltaik vor Ort in Weinstadt. Die Dächer spielen da natürlich eine wichtige Rolle, aber der Ausbau muss auch auf Freiflächen oder Parkplätzen vorangetrieben werden“, ergänzt Thomas Meier, Betriebsleiter der Stadtwerke Weinstadt.

Wann kommen die Solarparks?

Das Klimabündnis Weinstadt begrüßt den Start der Solaroffensive ausdrücklich: Das Bündnis bemüht sich schon seit längerem, den Weinstädtern das Thema Sonnenenergie näherzubringen. Zum Beispiel bietet das Bündnis Beratung zum „Balkon-Modul“ und auch Unterstützung bei der Anschaffung und Installation dieser kleinen Fotovoltaikanlagen an

Zuletzt im vergangenen März sprach sich das Klimabündnis Weinstadt außerdem in einer Pressemitteilung dafür aus, die Nutzung der Solarenergie in Weinstadt so schnell wie möglich voranzutreiben: Die Stadt solle so schnell wie möglich zwei bis drei Flächen für Weinstädter Solarparks ausweisen – und regte außerdem an, bald möglichst eben so eine Solaroffensive zu starten, damit auf so viele Dächer wie möglich PV installiert werden kann.

Dass diese Offensive nun bald startet, freut die Weinstädter Klimaschützer: „Dies ist ein erster Schritt in eine klimaneutrale Stromversorgung Weinstadts, dem aber dringend weitere folgen müssen“, so das Bündnis in einer Stellungnahme zur Solaroffensive. „PV auf Gewerbedächern, zwei oder drei größere Solarparks und die Nutzung der Windenergie. Nur damit kann bis 2030 ein Anteil von 50 Prozent am Stromverbrauch erreicht werden, der aus vor Ort erzeugten erneuerbaren Quellen stammt.“

Klimabündnis begrüßt den Schritt, drängt aber zu weiteren Maßnahmen

Die Stadt Weinstadt hofft derweil, dass die Aktion von vielen Bürgern angenommen werden wird und sich der ein oder andere vielleicht wirklich entscheidet, auf Sonnenenergie umzusteigen. Der Zeitpunkt dafür sei gut gewählt: Viele Menschen würden sich derzeit mit der Frage auseinandersetzen, wie man den eigenen Strom zu Hause selbst produzieren und sich dabei von den explodierenden Preisen fossiler Energieträger unabhängig machen kann, so die Stadt in der Pressemitteilung. Fotovoltaik sei inzwischen für viele eine mögliche Antwort auf diese Frage.

Die Erzeugung von Strom durch die Sonne hat laut Stadt Weinstadt einige Vorteile: Der selbstproduzierte Strom sei inzwischen deutlich billiger als der Strom aus dem Netz – Weinstadt rechnet aktuell mit einer Einsparung von rund 16 Cent pro Kilowattstunde, wenn der Strom aus einer eigenen PV-Anlage kommt. Wer ein Pedelec oder ein E-Auto besitze, könne diese Fahrzeuge mit einer PV-Anlage zu Hause aufladen und so wirklich „grün“ unterwegs sein. Strom, der mit der Anlage erzeugt wird, während niemand zu Hause ist, lasse sich speichern. Oder die Anlage versorgt damit dauerhaft stromziehende Haushaltsgeräte - wie zum Beispiel den Kühlschrank.