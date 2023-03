Neues Gesicht in der SPD-Fraktion Weinstadt: Walter Kuhn folgt auf Denise Nitsch

Es gibt ein neues Gesicht im Weinstädter Gemeinderat: Für die SPD sitzt nun Walter Kuhn im Gremium. Der 69-Jährige folgt damit auf Denise Nitsch, die auf eigenen Wunsch ihr Amt niedergelegt hat. Für Walter Kuhn ist es das erste Mal, Mitglied in einem Gemeinderat zu sein. Die Nachricht, dass er nun auf den Platz seiner Vorgängerin nachrücken soll, „war völlig überraschend“.

Schließlich ist er erst vor fünf Jahren in die Partei eingetreten. 2019 habe er sich auf der Liste aufstellen lassen und nicht damit gerechnet, ein Amt zugewiesen zu bekommen. Der Weinstädter sitzt seit dem 1. Januar 2023 nicht nur im Gemeinderat, sondern hat viele andere Ämter, teilweise auch in Stellvertreterfunktion, inne – beispielsweise im Stadtseniorenrat, Ältestenrat, Technischen Ausschuss und Kitabeirat.

Dem Stadtrat sind soziale Themen, Naturschutz und Umweltschutz wichtig

Seine Aufgaben im Gremium will der 69-Jährige gewissenhaft erledigen – und eben so lange, wie er das Arbeitspensum mit seinen anderen Verpflichtungen unter einen Hut bekommt. „Entweder man sagt A oder B.“ Walter Kuhn ist nebenbei Imker mit Leib und Seele, will aber für die Gremienarbeit seine Bienenvölker reduzieren. „Früher habe ich Schulklassen die Arbeit mit den Bienenvölkern gezeigt“, sagt er. Jetzt tauscht er Bienenwaben gegen Papierstapel, die er vor jeder Sitzung durcharbeitet.

Engagiert hat sich der Weinstädter Gemeinderat bereits beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Dort habe ich aktiv mitgearbeitet“, sagt er. Auch beim Klimabündnis in Weinstadt sei er bei ein paar Treffen dabei gewesen. Dort sind ihm Themen wie Streuobstwiesen, Bienen und Kreisputzete wichtig gewesen. Geboren ist der 69-Jährige im Ostalbkreis, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Nach einer Berufsausbildung zum Mechaniker im Industriesektor war der Stadtrat lange Zeit in der Pflege tätig.

Wie Bürger in politische Entscheidungen einbinden?

Darunter eine Zeit lang als Hausleitung in der Schweiz, bevor es ihn wieder in den Rems-Murr-Kreis verschlug. „Dann habe ich 25 Jahre lang bei der Diakonie Stetten gearbeitet“, sagt Walter Kuhn, der zwei erwachsene Söhne hat und mit seiner Frau in Beutelsbach lebt. Auch wenn er schon lange Zeit in Weinstadt lebt, habe ihn die Arbeit im Gemeinderat der Stadt nun ein Stückchen näher gebracht. „Es gibt viel mehr Vereine und kulturelle Veranstaltungen in Weinstadt, als ich bislang kannte“, sagt er.

Warum er in die SPD eingetreten ist? Das Parteien-Programm stimme mit seinen Sichtweisen überein. „Ich habe nichts gegen andere Parteien“, sagt er. Die SPD sei eine gute Runde. Ihm sind Themen wie Soziales, Naturschutz und Umweltschutz ein besonderes Anliegen. So will der 69-Jährige bewirken, dass mehr Bürgerinnen und Bürger in politische Entscheidungen eingebunden werden. „Wie können wir unsere Bürger mitnehmen, ohne sie zu drangsalieren?“ Gerade im Hinblick auf die Energiewende und einen reduzierten CO2-Ausstoß befindet Walter Kuhn, dass in Weinstadt „ein großes Potenzial schlummert“.