Geht beim geplanten Gewerbegebiet Metzgeräcker am Endersbacher Ortsrand eigentlich irgendetwas vorwärts? Es war jedenfalls in den vergangenen Monaten still geworden um das Vorhaben der Stadt.

Anfang 2019 hatte der Gemeinderat die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsberatungen beauftragt, bei den Metzgeräckern in Endersbach die Verhandlungen wieder aufzunehmen, genauso wie bei den Kreuzäckern in Großheppach. Dem damaligen Antrag der Freien Wähler stimmten auch Vertreter der CDU, der