Neues Hallenbad, Verkehrschaos? Stadt Weinstadt will Pestalozzistraße umbauen

Die Gemüter kochten hoch bei der Bürger-Informationsveranstaltung in der Mensa des Weinstädter Bildungszentrums. Die Stadt hatte Anfang der Woche zu einem Info-Abend rund um den geplanten Neubau des Funktionsbades eingeladen.

Neues Hallenbad: Direkte Auswirkungen auf Verkehr am Bildungszentrum

Sowohl Oberbürgermeister Michael Scharmann wie auch Stadtwerke-Chef Thomas Meier, Tiefbauamtsleiter Markus Baumeister, Stadtplanungsamtsleiter Dennis Folk und Ordnungsamtsleiter Peter Schmid waren bereit, sich den Fragen der interessierten Bürgerinnen und Bürger zu stellen und ihnen Rede und Antwort zu stehen.

Im Grunde genommen gehe es um zwei Themen, so Scharmann, nämlich um das Hallenbad für Weinstadt und das Bildungszentrum mit seiner Wendeplatte am Ende der Endersbacher Pestalozzistraße. Die Verkehrssituation müsse gelöst werden, da das Hallenbad weiteren Verkehr anziehen werde. Dieser Besucherverkehr müsse über die Beutelsbacher Straße auf die Parkplätze beim Stadion gelenkt werden. Dort sei ausreichend Fläche vorhanden.

Die Pestalozzistraße für Autofahrer so unattraktiv wie möglich machen

„Allerdings“, so Scharmann, „die Regeln sind das eine, Menschen das andere.“ Menschen seien faul, deshalb müsse die Pestalozzistraße für den Autoverkehr so unattraktiv wie möglich gemacht und die Anfahrt zum Bad so weit wie möglich von ihr eingerichtet werden.

Planungsamtsleiter Folk erklärte, dass man dabei sei, die Verkehrssituation des Bildungszentrums auch im Hinblick auf mögliche Erweiterungen und einen bisher nur angedachten Feuerwehrgerätehaus-Neubau „ganzheitlich zu überdenken“. Dazu gehöre, auch die Verkehrssituation in der Pestalozzistraße zu verbessern, deren Nebenarm direkt ins Schulgelände führe.

Neuer Wendehammer, technische Durchfahrtsbeschränkung

Der augenblickliche Planungsstand sehe vor, die Parkierung in ihr neu zu ordnen, einen neuen kleinen Wendehammer für Lieferfahrzeuge anzulegen, mit Hilfe einer technischen Durchfahrtsbeschränkung den Verkehr ins Bildungszentrum hinein unmöglich zu machen und für sichere Rad- und Fußgängerwege zu sorgen. Das Bildungszentrum, so Folk, stehe am Anfang eines Gesamtstadtkonzepts – mit dem Ziel, den öffentlichen Raum für die Bewohnerinnen und Bewohner Weinstadts optimal zu nutzen.

Auf die ersten Einwände aus den Reihen der Zuhörer, der von Folk präsentierte Planentwurf werde so wie dargestellt nicht funktionieren, reagierte OB Scharmann dünnhäutig ungehalten: Er forderte von den Kritikern „Anstand“, „Manieren“ und „Umgangsformen“ ein.

Oberbürgermeister Michael Scharmann nicht glücklich über zu kritische Bürger

Sie müssten sich entscheiden, herrschte er sie an, „entweder Sie reden alles schlecht, oder Sie beteiligen sich an der Planung und suchen mit uns nach Lösungen, um die Situation zu verbessern“. „Wir haben das Bad umsetzbar hinbekommen. Möglicherweise gibt es irgendwann ein Feuerwehrgerätehaus mit Parkplätzen. Aber wie viele Parkplätze benötigen wir jetzt?“

Aus den Wortmeldungen der Veranstaltungsbesucher war die Forderung herauszuhören, dass es in der Pestalozzistraße so wenige wie möglich sein sollten, neben Lehrer-, Besucher- und Anwohnerparkplätzen auch Behindertenparkplätze, um einen barrierefreien Zugang zum Bad zu ermöglichen.

„Schleichweg“ zum Bad: Auch andere Straßen könnten betroffen sein

Notwendig seien weitere Parkplätze für die Eltern, die ihre Kinder aus anderen Stadtteilen oder der weit entfernten Endersbacher Halde in die Tagesstätte bringen und dafür auf das Auto angewiesen sind. Einigkeit herrschte auch darüber, dass durch das Bad der Parkdruck allgemein zunehmen werde, nicht nur in der Pestalozzistraße, sondern auch in der weiteren Umgebung bis in die Teck-, Staufen-, Goethestraße hinein - und über die Beutelsbacher Straße hinaus bis in die Bahnhofstraße, so einzeln geäußerte Befürchtungen. „Jeder, der Ortskenntnis hat, wird nach einem geschickten Schleichweg zum Bad suchen“, brachte es einer der Besucher auf den Punkt.

„Wir müssen weiter im Gespräch bleiben“, zog der für das Hallenbadprojekt zuständige Stadtwerksgeschäftsführer Thomas Meier das Fazit. Die Stadt müsse handlungsfähig bleiben, auch weitere Projekte wie das Feuerwehrgerätehaus möglich bleiben.