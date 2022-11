Neues Wohngebiet Furchgasse in Weinstadt-Schnait: Immer noch Chance auf Bauplatz

Wer im Baugebiet Furchgasse in Schnait ein Grundstück erwerben möchte, hat noch eine Chance. Claudia Leihenseder, Sprecherin der Stadt Weinstadt, teilt auf Nachfrage mit, dass aktuell die Kaufverträge für die Rückkäufer vorbereitet und voraussichtlich bis Ende Januar 2023 beurkundet werden. Gemeint sind damit jene Bürger, die der Stadt im Rahmen des Modells des kommunalen Zwischenerwerbs landwirtschaftliche Grundstücke in der Furchgasse verkauft haben. Wenn diese Rückkäufe abgeschlossen sind, werden die dann noch übrigen Bauplätze über das Online-Modul www.baupilot.com vermarktet.

Sprecherin der Stadt: „Formlose Vorab-Bewerbungen sind nicht möglich“

„Interessenten können sich dort auf eine Vormerkliste setzen lassen“, betont Claudia Leihenseder. Die Stadt Weinstadt geht von einer Veröffentlichung der Ausschreibung im Frühjahr 2023 aus. „Formlose Vorab-Bewerbungen sind nicht möglich.“ Die zur Verfügung stehenden Bauplätze und alle Konditionen werden nach Angaben der Pressesprecherin mit der Ausschreibung im Frühjahr veröffentlicht.

Bewerber für Baugrundstücke können bis zu 260 Punkte bekommen

Wer sich bewirbt, kann seine Position durch ein Holzhaus verbessern. So will die Stadt klimafreundliche Bauweise fördern. Insgesamt sind 260 Punkte zu vergeben, davon können Bauherrn, die ein komplettes Haus aus Holz bauen, insgesamt 50 erhalten. 20 Punkte gibt es noch für eine Mischbauweise und zehn Punkte, wenn zumindest die Fassade komplett mit Holz verkleidet wird. Dass Bauen mit Holz in den Bewertungskriterien auf diese Weise belohnt wird, wurde erst durch eine Änderung im Juli 2022 möglich.

Punkte gibt es für Interessenten auch, wenn sie einen Wohnsitz in Weinstadt haben (bis zu 50 Punkte), sich ehrenamtlich engagieren (bis zu 30 Punkte), in Weinstadt arbeiten (bis zu 30 Punkte) oder aktuell zur Miete leben (bis zu 20 Punkte). Bei Schwerbehinderungen können maximal 20 Punkte vergeben werden, bei Kindern im eigenen Haushalt maximal 30 Punkte. Auch die Wohnfläche in der aktuellen Wohnung wird berücksichtigt (bis zu 30 Punkte).

Die Planungen für das 1,7 Hektar große Neubaugebiet Furchgasse in Schnait ziehen sich bereits seit Jahren hin. Ende 2019 teilte die Stadt Weinstadt noch mit, dass Interessierte 2020 ein Grundstück erwerben können. Dann hieß es im Juni 2020, dass ein Verkauf von Bauplätzen sowie eine Bebauung frühestens 2021 erfolgen kann. Doch auch dieser Zeitplan ließ sich nicht halten. Im Mai 2021 verzögerte sich dann der Start der Erschließung, da der Bebauungsplanentwurf nach der ersten Offenlegung noch nicht beschlussfähig war. Insgesamt muss der Bebauungsplan dreimal offengelegt werden, ehe er im April 2022 dann tatsächlich beschlossen werden konnte.

Bezüglich der Erschließung der Furchgasse müssen laut Pressesprecherin Claudia Leihenseder noch der Spielplatz, die Begrünung und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. „Die Erschließungskosten befinden sich in der Zwischenabrechnung, es wird davon ausgegangen, dass der avisierte Kostenrahmen von 2,2 Millionen Euro eingehalten werden kann.“

Im Geschosswohnungsbau könnten 30 bis 40 Wohnungen entstehen

Gebaut werden sollen in der Furchgasse zum einen zwölf Doppelhaushälften und neun frei stehende Einfamilienhäuser. Dazu kommen zwei Grundstücke für den Geschosswohnungsbau. „Wie viele Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern entstehen, ergibt sich aus der Planung der Bauträger, die den Zuschlag erhalten werden“, erläutert Claudia Leihenseder. Bei durchschnittlichen Wohnungsgrößen könnten insgesamt 30 bis 40 Wohnungen entstehen.

Die Bauträger werden verpflichtet, gemäß dem Handlungsprogramm Wohnen der Stadt Weinstadt auf 25 Prozent der Wohnfläche preisreduzierten Wohnraum zu schaffen. Dies ist auch beim Neubaugebiet Halde V in Endersbach geschehen. Diese Wohnungen können dann an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermietet werden.

Die Vermarktung der Geschosswohnungsbau-Grundstücke in der Furchgasse erfolgt laut Pressesprecherin Claudia Leihenseder voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023. „Die Bebauung könnte demnach 2025 oder 2026 abgeschlossen sein.“