Neuwahlen im Jugendgemeinderat Weinstadt: 13 Jugendliche werden gesucht

Die Neuwahlen des Jugendgemeinderats Weinstadt stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Make Weinstadt youth again!“. „Mit dieser bewusst schräg formulierten Aufforderung ruft das Stadtjugendreferat alle jungen Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die zwischen dem 31. März 2004 und dem 30. März 2009 geboren wurden, dazu auf, sich bei der anstehenden Wahl zum 6. Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt als Kandidatin oder als Kandidat zur Wahl zu stellen“, verkündet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die einzigen Voraussetzungen für eine Kandidatur: Kandidierende müssen seit mindestens 30. Dezember 2022 in Weinstadt mit ihrem Erstwohnsitz gemeldet sein. Außerdem dürfen sie kein bereits gewähltes Mitglied im Gemeinderat der Stadt Weinstadt sein.

Wie läuft die Bewerbung ab?

Im Jugendgemeinderat sind dreizehn Sitze zu vergeben. Gesucht werden nun junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren, die Interesse haben, an der weiteren jugendgerechten Entwicklung der Stadt mitzuwirken. Bis Donnerstag, 23. Februar, um 12 Uhr besteht die Möglichkeit, die Kandidatur zu erklären. Dafür gib es zwei mögliche Wege: entweder mit dem Bewerbungsbogen, der dem persönlichen Brief an alle Wahlberechtigten von Oberbürgermeister Michael Scharmann beiliegt, der diese Tage verschickt wurde, oder online unter www.weinstadt.de/kandidatenbewerbung. Der Bogen für den postalischen Weg kann auch auf der Homepage der Stadt Weinstadt unter www.weinstadt.de/jgrwahl2023 heruntergeladen werden.

Die Wahlen finden in der Zeit von Montag, 20. März, bis Donnerstag, 30. März, als reine Onlinewahl statt. Wahlberechtigt sind unabhängig von der Nationalität oder Staatsangehörigkeit alle jungen Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die zwischen dem 31. März 2004 und dem 30. März 2009 geboren wurden und seit mindestens 30. Dezember 2022 in Weinstadt mit Erstwohnsitz gemeldet sind.

„Make Weinstadt youth again“

Das provokante Motto, das auf Deutsch so viel bedeutet wie „Mach’ Weinstadt wieder jünger“, erinnert an den bekannten Wahlspruch „Make America great again“, der in der Vergangenheit von mehreren US-amerikanischen Wahlkandidaten verwendet wurde. Nun soll er potenzielle Jugendgemeinderäte dazu bewegen, sich zu bewerben. Stadtjugendreferent Kurt Meyer sagt dazu: „Jede Jugendgemeinderatswahl steht unter einem Motto und bei dieser Wahl wollten wir bewusst mit bekannten politischen Plattitüden zum Weiterlesen provozieren.“

„Wir“, das ist die sogenannte Lenkungsgruppe, die das Stadtjugendreferat zur Organisation und Durchführung der Wahlen wieder eingesetzt hat. Sie setzt sich zusammen aus pädagogischen Mitarbeitern des Stadtjugendreferats und amtierenden Jugendgemeinderäten. Gemeinsam einigten sich die Gruppierungen der Mitteilung zufolge im November des vergangenen Jahres auf das „schräge Motto“, das durch drei weitere Slogans ergänzt wird: „Wir haben Weinstadt unseren Eltern nur geliehen“, „Wir können viel, wenn man uns lässt!“ und „Yes, you can!“.

Der Jugendgemeinderat feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen in Weinstadt und hat in dieser Zeit schon viel erreicht: „Wenn wir uns anschauen, wofür sich der Jugendgemeinderat seit 2013 eingesetzt und was er alles tatsächlich erreicht hat, das ist schon beeindruckend“, berichtet Kurt Meyer. „Die Interessen der Jugend haben durch die Arbeit des Jugendgemeinderats viel mehr Einfluss in der Kommunalpolitik und der Stadtentwicklung, als dies vor Einführung des Gremiums der Fall war. Damit ist nach zehn Jahren Jugendgemeinderat hinreichend bewiesen, dass Jugendbeteiligung in Weinstadt wirkt.“ Einen Eindruck über alles, was der Jugendgemeinderat bislang erreicht hat, kann auf der Internetseite der Stadt Weinstadt eingesehen werden. Außerdem gibt es eine Wahlsonderseite, die unter www.weinstadt.de/jgrwahl2023 abrufbar ist.

Infoveranstaltungen an Schulen

Das Stadtjugendreferat bietet außerdem für Schülerinnen und Schüler aller Schulen am Bildungszentrum Weinstadt verschiedene Informationsveranstaltungen zum Ablauf der Wahlen und einer möglichen Kandidatur an. Wie die Stadt mitteilt, finden die Veranstaltungen im Rahmen des Vormittagsunterrichts am Remstal-Gymnasium, der Reinhold-Nägele-Realschule und an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule statt.

Weitere Informationen zum Jugendgemeinderat und den Wahlen gibt es außerdem auf Instagram (jgr.weinstadt) und Facebook (JGR Weinstadt) sowie bei der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats beim Stadtjugendreferat unter Telefon0 71 51/69 31 31 und per E-Mail an jgr.geschaeftsstelle@weinstadt.de.