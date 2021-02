Schlägereien, Randale, Lärm – das Leben in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am Heuweg ist kein Zuckerschlecken. Insgesamt 74 Männer wohnen hier, am Rande des Weinstädter Stadtteils Großheppach. Seit Ende Januar ist es schon zweimal zu größeren Polizeieinsätzen gekommen. Wird der Heuweg immer mehr zum Brennpunkt? Muss das triste Viertel auf lange Sicht nicht aufgewertet werden?

Ex-Bewohner berichtet vom Leben in der Obdachlosenunterkunft

Eines Tages, berichtet ein