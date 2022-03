In welchem Maße der Geradstettener Obstbauer und Bürgerrechtler Helmut Palmer das Bild der Kulturlandschaft Streuobstwiese beeinflusst hat, wurde am Samstagnachmittag im Rahmen eines Spaziergangs deutlich, in dessen Verlauf Helmut Ritter, ein Schüler Helmut Palmers, durch das Gewann Breitengarten zwischen Strümpfelbach und Schurwald führte.

Buch der Palmer-Tochter Gudrun Mangold als Neuausgabe

Treffpunkt für die Erkundungstour war um 14 Uhr am Lutherbaum, in