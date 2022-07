OGV Beutelsbach setzt sich für die Streuobstwiesen in Weinstadt ein

Der neue Seminar- und Aufenthaltsraum mit Küchenzeile riecht noch ganz frisch nach neuem Bauholz, auch wenn die Vereinsscheuer des Obst- und Gartenbauvereins Beutelsbach (OGV) kurz vor dem Beginn der Corona-Pandemie noch fertiggestellt wurde.

Viel konnte sie in den vergangenen zwei Jahren nämlich nicht genutzt werden. Das soll sich ab sofort ändern: Mit der Einweihung der Scheuer am Bürgerpark am Sonntag, 24. Juli, mit einem kleinen Sektempfang für die Mitglieder von 16 bis 18 Uhr möchte der OGV wieder richtig mit der Vereins- und Informationsarbeit durchstarten.

Der Verein möchte informieren

Jochen Bühler rückt die Bänke zurecht, um Platz zu schaffen. „Letztes Wochenende hatten wir hier eine Veranstaltung“, erklärt der Erste Vorsitzende der OVG Beutelsbach. Dafür sei die Trennwand zum Lagerraum als Projektionsfläche für den Beamer benutzt worden – und die Bänke mussten umgestellt werden, damit auch alle etwas sehen konnten.

Infoveranstaltungen zur Pflege von Streuobstwiesen und anderen Pflanzungsformen stehen beim Beutelsbacher Verein ganz oben auf der Agenda. Jochen Bühler möchte informieren und diskutieren. Dabei sind die Veranstaltungen grundsätzlich auch für Nichtmitglieder zugänglich. Die neuen Räumlichkeiten in der großen Scheune mit der räumlichen Teilung zwischen Aufenthalts- und Lagerbereich kommen ihm da sehr entgegen.

Dem Verein fehlt es nicht an Mitgliedern

Bis 2019 hatte der OGV sein Hauptquartier in einer Doppelgarage direkt neben dem Backhäusle gehabt. Als es darum ging, die Grüne Mitte zu gestalten, habe die Stadt dem Verein im Rahmen einer Grundstücktausch-Aktion den Platz für die Scheuer angeboten. Für den Verein eine tolle Gelegenheit. „Wir sind ein bisschen größer geworden“, freut sich der Erste Vorsitzende.

Das ist aber auch nötig: Denn während vielen Vereinen die Mitglieder regelrecht wegsterben, freue sich der OGV Beutelsbach seit Jahren schon an konstant steigenden Mitgliederzahlen. Das liege teilweise wohl auch an der Biozertifizierung des Vereins: Neuen Mitgliedern bietet der OGV weiterreichende Unterstützung bei der Erstzertifizierung ihrer Grundstücke an.

Jugendarbeit zahlt sich aus

Es gebe außerdem eine bunte Altersdurchmischung, sagt Jochen Bühler. Da zahle sich die Arbeit an den Schulen mit den „Gartenzwergen“, wie die jüngste Gruppe sich selbst nennt, und auch die Angebote für Jugendliche ab 12 Jahren, die Ausbildung zum Jungfachwart zu machen, aus.

Die „Jongobschtler“, junge Vereinsmitglieder zwischen 18 und 30 Jahren, pflegen schon seit einiger Zeit gemeinsam eine Streuobstwiese. Das funktioniere sehr gut. „Wir versuchen, die jungen Erwachsenen für die Themen zu begeistern“, sagt Jochen Bühler.

Mit dem Streuobst der Natur näherkommen

Gerade den Erhalt der Streuobstwiesen in und um Beutelsbach hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht. „Es lohnt sich, das zu erhalten“, ist der Erste Vorsitzende überzeugt. Bei den Streuobstwiesen gehe es zum einen um touristische Aspekte – immerhin gehören die Streuobstwiesen hier in der Region zum Landschaftsbild –, aber auch um Artenschutz und Tradition. „Wir denken, dass dadurch die Menschen ein bisschen zurückfinden können zur Natur“, so Bühler.

Er findet es wichtig, beim Thema Streuobst nicht immer nur auf den Aufwand und die Wirtschaftlichkeit zu schauen. „Wenn man das mit dem Bleistift rechnet, ist das nicht wirtschaftlich“, räumt er ein – aber dabei müsse man ja immer den Spaß und Erholungsfaktor, den die Pflege so einer Wiese für ihn auf jeden Fall hat, gegenrechnen. Und wer sein Bio-Obst zum Versaften bringt, habe davon auch gleich ein bisschen mehr als jemand, der konventionelles Streuobst abliefert.

Vereine bilden gemeinsam „Streuobstwerkstatt“

Damit das Thema Streuobst künftig auch über die einzelnen Ortschaftsgrenzen hinaus Beachtung findet, haben vergangenen Herbst außerdem sieben Weinstäder Vereine – darunter auch der OGV Beutelsbach – die Streuobstwerkstatt ins Leben gerufen. Die Stadt unterstützt dieses Projekt mit einem kleinen Budget.

Die Streuobstwerkstatt bietet für ganz Weinstadt Infoveranstaltungen zu wechselnden Themen an: Das kann laut Jochen Bühler zum Beispiel die richtige Pflege von Jungbäumen in den ersten Jahren sein, der Umgang mit torffreier Erde, die Bepflanzungsform des Staudenbeetes oder auch der Einsatz von Mikroorganismen und Pflanzenkohle. Mehr Infos dazu gibt es auf www.streuobstwerkstatt-weinstadt.de.