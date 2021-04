Nach einer Woche Fernunterricht kehren die Kinder und Jugendlichen in Weinstadt am Montag zurück in die Schulen. Zumindest tage- oder wochenweise. „Wechselunterricht“ lautet das Zauberwort: Die Klassenstärke wird halbiert, um volle Räume zu vermeiden. Zusätzlich müssen die Kinder weiterhin Schutzmasken tragen und sich – das ist jetzt Pflicht – regelmäßig auf das Coronavirus testen. Für die Schnelltests im Klassenzimmer sind von kommender Woche an erstmals die Lehrkräfte zuständig, die dafür