Nach einer Woche Fernunterricht sollen die Kinder und Jugendlichen in Weinstadt am Montag in die Schulen zurückkehren. So lautet zumindest der Plan. Denn sollte der Rems-Murr-Kreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende die 200er-Grenze reißen, bleiben die Schulen womöglich doch geschlossen.

Wenn sie aber öffnen – und das ist der Stand vom Freitagabend (16.4.) –, dann in aller Regel nur mit halben Klassen, also im Wechselunterricht. Zusätzlich müssen die Kinder weiterhin