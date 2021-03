Die meisten Bewohner in den Weinstädter Pflegeheimen des Alexander-Stifts, im Luitgardheim und im Wilhelmine-Canz-Zentrum sind mittlerweile gegen Covid-19 geimpft. Beim Pflegepersonal ist die Quote nicht ganz so hoch. Die letzten bekannten Corona-Fälle liegen mittlerweile mehrere Monate zurück. Wegen der Pandemie gelten weiterhin strenge Sicherheitsvorkehrungen – kleine Osterfeiern wird es aber geben.

So ist die Lage ...

... in den