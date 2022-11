Personalkosten steigen jährlich: Diesen Millionenbetrag wird Weinstadt 2023 ausgeben

Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, Ukraine-Krieg und Flüchtlingsstrom: Kommunale Verwaltungen müssen sich aktuell mit einer ganzen Reihe von Krisen auseinandersetzen. Besonders beim Personal ist es eine Gratwanderung zwischen vorhandenen Stellen, für die es keine Bewerber gibt, auf der einen Seite und fehlenden Stellen, die vom Arbeitsaufwand her dringend gebraucht werden, auf der anderen. Zum Jahresende hin hat sich Weinstadt mit der Planung für 2023 auseinandergesetzt - und erste Konsequenzen gezogen.

Weinstadt rutscht immer weiter ins Minus

Wenn es um die Finanzlage geht, steht Weinstadt schon seit Jahren nicht mehr wirklich gut da. Erst kürzlich warnte Kämmerer Ralf Weingärtner davor, dass die Stadt mit ihrem Haushalt immer weiter ins Minus gerät: Von 2023 bis 2026 wird sich seinen Berechnungen nach das ordentliche jährliche Ergebnis von minus 2,2 Millionen Euro (2023) auf minus 4,9 Millionen Euro (2026) verschlechtern. Seine Botschaft bei der Einbringung des Haushalts für 2023 daher: „Fuß vom Gas.“

Ein Motto, an das sich die Stadträte in der Vergangenheit vor allem dann zu erinnern schienen, wenn es um die außerplanmäßige Schaffung von neuen Stellen zum Beispiel fürs Klimamanagement, beim Integrationsmanagement oder bei der Sachbearbeitung für die städtischen Kitas ging. Denn die Personalkosten sind eine richtig große Hausnummer bei den jährlichen Kosten - und sie steigen ständig.

Personalkosten in Millionenhöhe, Tendenz jährlich steigend

Für 2022 sind insgesamt 27,1 Millionen Euro für Personal eingeplant, 2021 waren es noch 25,8 Millionen. 2023 werden für den Personaletat 28,4 Millionen Euro in den Haushaltsplan eingestellt, erläuterte Iris Günthner, Leiterin des Personal-, Sport- und Bäderamts in der jüngsten Sitzung des Weinstädter Verwaltungsausschusses.

Weil 2022 so viele Stellen unbesetzt geblieben sind und auch fürs kommende Jahr wenig Besserung in Aussicht ist, geht die Stadtverwaltung nicht davon aus, die gesamten 28,4 Millionen Euro an Besoldung und Gehältern auch tatsächlich auszuzahlen: Deshalb sei im Stellenplanentwurf auch eine Minderausgabe für den Personaletat in Höhe von 521.200 Euro vermerkt, erklärt Günthner. Eine halbe Million, die eingespart wird, klingt zunächst nach einer guten Nachricht - mit jeder unbesetzten Stelle steige jedoch die Belastung für die verbliebenen Angestellten, erinnert die Personalchefin.

Tarifverhandlungen sorgen für Unsicherheit

Ungefähr eine Million Mehrkosten komme allein durch Tariferhöhungen und ähnliche grundsätzliche Änderungen zustande, an denen sich nicht rütteln lässt. Weil der Mindestlohn angehoben wurde, rechnet die Stadt 2023 mit deutlichen Tariferhöhungen in vielen Bereichen. Für Unsicherheit sorgen dabei auch noch ausstehende Tarifbeschlüsse gerade im kommunalen Bereich.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert in der laufenden Tarifrunde 2023 10,5 Prozent und zumindest 500 Euro mehr Gehalt monatlich. Die GEW vertritt dabei vor allem die im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Werden diese Forderungen durchgesetzt werden, müsste Weinstadt im Personaletat noch einmal umplanen.

Teilzeit-Stellen in vielen Ämtern werden aufgestockt

Zusätzlich zu den Tarifänderungen stehen aber auch 2023 wieder einige zusätzliche Stellen im Stellenplan - über einige ist im laufenden Jahr im Gremium schon abgestimmt worden. Ein paar Stellen werden im kommenden Jahr immerhin eingespart - den 2,05 wegfallenden Stellen stehen allerdings knapp zehn neue Stellen gegenüber.

Über alle Bereiche hinweg werden demnach geringfügige Aufstockungen benötigt: zum Beispiel zehn Prozent zusätzlich beim Pass- und Anwohnermeldewesen, weitere zehn Prozent, um im Bereich Natur- und Landschaftsschutz besser gegen zunehmend verwilderte Gartengrundstücke angehen zu können. Im Bereich Schülerbetreuungen an den Grundschulen in Strümpfelbach, Großheppach und Schnait kommen ebenfalls Teilzeitstellen in verschieden großem Umfang hinzu.

Verstärkung für die Wirtschaftsförderung und den Katastrophenschutz

Neu sind außerdem zusätzliche 40 Prozent einer Stelle für die Aufgabe im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht beim Ordnungsamt - laut Stadt nötig, weil im gleichen Amt bei der Sachbearbeitung beim Gewerbe- und Gaststättenrecht Mehraufwand anfällt.

Die Stadträte begrüßten in der vergangenen Sitzung, dass für die Wirtschaftsförderung künftig eine Vollzeitstelle eingeplant ist. Anders könnten die Aufgaben in diesem Bereich gar nicht mehr bewältigt werden, begründet die Stadt. Auf Interesse stieß außerdem eine neue Vollzeitstelle im Bereich Katastrophenschutz.

Mit Ausbildung und FSJ junge Menschen nach Weinstadt locken

Der Bereich, in dem es personaltechnisch im vergangenen Jahr besonders oft gekracht hat, bleibt von den neuen Stellen jedoch relativ unberührt: die städtischen Kindertagesstätten. Hier rührten die Engpässe jedoch hauptsächlich von vorhandenen, aber eben unbesetzten Stellen und zahlreichen Krankheitsfällen her.

Dennoch ist die Stadt mit der Stellenplanung für 2023 auch in diesem Bereich tätig geworden: Zehn zusätzliche Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA) an insgesamt neun städtischen Einrichtungen werden geschaffen, zusätzliche sieben Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) und eine FSJ-Stelle im Bereich der Jugendarbeit sollen junge Menschen nach Weinstadt locken. Die Stadt hoffe, dass durch dieses Angebot FSJler und Azubis „mehr Lust“ auf die sozialen Berufe bekommen und der Stadt vielleicht auch zukünftig erhalten bleiben, sagt Iris Günthner.