Kita-Eltern in Weinstadt haben Anfang Februar ein Schreiben erhalten, gezeichnet von Ulrich Spangenberg, Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales.

Darin ist von einem akuten und weitreichenden Personalmangel an den Kitas die Rede – ein Mangel, der gerade so gravierend ist, dass die Stadt damit rechnet, dass es in den verschiedenen Einrichtungen kurzfristig zu Einschränkungen bei der Betreuung kommen kann. Und Eltern ihre Kinder dann wohl oder übel zeitweise selbst betreuen