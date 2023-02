Pflege am Limit: Einrichtungen in Weinstadt haben klare Forderungen an die Politik

Das Alexander-Stift in Berglen-Oppelsbohm, einziges Pflegeheim der Gemeinde, schließt demnächst: Als Hauptgründe für die Geschäftsaufgabe nannte die Geschäftsleitung unserer Redaktion gegenüber unter anderem Personalnot, hohe Kosten, Unterbelegung und die daraus resultierenden roten Zahlen.

In Weinstadt betreibt das Alexander-Stift zwei Einrichtungen, außerdem gibt es das Wilhelmine-Canz-Zentrum der Großheppacher Schwesternschaft und das Luitgardheim in Beutelsbach, betrieben von „Dienste für Menschen“ (DfM). Herrscht auch hier der Notstand?

Immmer noch leben viele Ordensschwestern in Großheppach

Irina Strömel, Heimleiterin des Wohn- und Pflegestifts der Großheppacher Schwesternschaft in der Grunbacher Straße in Großheppach, führt durch ihr Haus: Es besteht aus einem Neubau und einem Trakt aus den 1990ern. Besonders der Neubau, 2017 fertiggestellt, fällt auf mit seinen großen Fenstern und dem quietschgrünen Fußboden.

„Das Haus ist relativ hell - und hellhörig“, sagt die Heimleiterin. Außen gibt es einen Park. Die Glaskunst im neuen Andachtsraum hat ein bekannter Künstler gespendet. Die regelmäßigen Gottesdienste, die im Haus angeboten werden, erinnern an die Ursprünge der Großheppacher Schwesternschaft als diakonische Ordensgemeinschaft. Bis heute leben viele Ordensschwestern auf dem Gelände und auch im Heim selbst.

Warteliste trotz leerer Betten

Im Wilhelmine-Canz-Zentrum gibt es 67 Pflegeplätze und außerdem betreutes Wohnen. Für die Pflegeplätze gibt es eine Warteliste, die Wohnungen sind gerade ebenfalls alle belegt - bis auf eine, sagt Irina Strömel. Jeden Tag rufen bei ihr Angehörige an, die einen Pflegeplatz suchen, zusätzlich zu den Anfragen von Krankenhäusern, die Patienten vermitteln müssen.

Trotz des anhaltenden hohen Bedarfs bleiben in Großheppach im Moment einige Betten leer - weil die Pflegekräfte fehlen. Nur so könne man gewährleisten, dass der Qualitätsstandard bei der Versorgung für die Bewohner gegeben bleibt, sagt Antje Helmond, kaufmännische Vorständin der Schwesternschaft. Auch sie hat sich für den Pressetermin im Pflegestift Zeit genommen. Denn der Fachkräftemangel beschäftigt sie gerade eigentlich jeden Tag.

Hoher Druck auf dem Arbeitsmarkt: "Man macht sich erpressbar"

„Pflegefachkräfte sind immer schwerer zu finden - der Markt ist leer. Personalfluktuation, Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft verursachen immer wieder zusätzlich Engpässe, die insgesamt das Team belasten“, fasst Pressesprecherin Sybille Kessel die Problematik zusammen. Bewerber gibt es wenige. Und für die wenigen gestaltet sich der Arbeitsmarkt so, dass sie als Pflegekräfte sehr wählerisch sein können.

Für die Heimbetreiber eine schwierige Situation: Auf der einen Seite versucht die Schwesternschaft, durch Wohnungen, die sie den Angestellten zur Verfügung stellen, Team-Coachings, Online-Seminaren und anderen Angeboten sich so attraktiv wie nur möglich aufzustellen. Gleichzeitig fordert der Beruf aber eben auch einiges an tatsächlicher Arbeit - und hier könne man schlicht nicht jeden individuellen Wunsch erfüllen, wenn es um Dienstzeiten und Co. geht. „Man macht sich erpressbar“, sagt Sybille Kessel. Und selbst das Angebot mit den Wohnungen ziehe bei Bewerbern nicht wirklich: ein "Nice to have", aber nicht ausschlaggebend, so Antje Helmond aus Erfahrung. „Dabei ist es doch so ein schöner Beruf“, findet sie.

Luitgardheim in Beutelsbach: Das Einzige ohne vakante Stellen

Auch das Luitgardheim in Beutelsbach wirbt mit allerlei Vergünstigungen um neue Mitarbeiter: Bei DfM gibt es unter anderem ein Mentoring-Programm, versprochen werden kollegialer und familiärer Zusammenhalt, aktive Mitgestaltung, unbefristete Arbeitsverhältnisse und Anbindung an den Tarifvertrag nach AVR-Wü, verschiedene Zulagen bei Schichtdienst und Co., Jahressonderzahlungen, Firmenticket, E-Bike – und zuletzt kostenlosen Biokaffee für alle Mitarbeiter.

„Es sind aktuell alle Personalstellen besetzt“, informiert Heike Schneider, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Dienste für Menschen. Das Luitgardheim hat außerdem eine gewisse Sonderstellung: Es werde als klimaneutrales Modellprojekt generalsaniert und sei damit auch zukunftsfähig, so die Pressestelle. „Das Haus wird derzeit auf 45 Einzelzimmer ausgebaut. Für die erweiterte Platzzahl suchen wir schon Personal und haben derzeit Stellen für Pflegefachkräfte und Betreuungskräfte ausgeschrieben.“

Eigene Pflegeschule, trotzdem zu wenig Auszubildende

Besonders in Weinstadt ist auch, dass es hier eine Pflegefachschule gibt. Diese wird ebenfalls von der Großheppacher Schwesternschaft betrieben, nur ein Teil der Schüler macht aber in Weinstadt eine Ausbildung. „Die Schulplätze werden durch Einrichtungen der Altenhilfe aus dem gesamten Rems-Murr-Kreis genutzt“, so Sybille Kessel. Mit den eigenen Auszubildenden könnte die Schwesternschaft derzeit keine Klasse füllen.

Trotzdem sieht die Schwesternschaft hier großes Potenzial: „Wir haben eine hohe Zahl an Auszubildenden und Freiwilligen auf dem Weg in eine Ausbildung im Haus und investieren in Ausbildung. Wir bieten neben einem Jugendwohnheim auch enge Begleitung und Förderung der Jugendlichen an. Das hilft uns natürlich sehr, eigenen Nachwuchs zu generieren - doch ist das nicht ausreichend, um die erforderlichen Fachkräfte zu gewinnen.“ Auch sei die Bereitschaft von Jugendlichen deutlich zurückgegangen, eine Ausbildung in der Pflege zu machen.

Leasingkräfte verursachen hohe Kosten

Bei der Ausbildung versucht auch die Diakonie Stetten anzusetzen: Als Träger des Alexander-Stifts betreibt sie ebenfalls zwei Einrichtungen in Weinstadt, das Otto-Mühlschlegel-Haus in Endersbach (46 Plätze) und das Gemeindepflegehaus in Schnait (33 Plätze). In beiden Häusern in Weinstadt seien gerade einzelne Pflegefachkraft- und Pflegehelferstellen nicht besetzt. Deshalb können auch in diesen Einrichtungen gerade nicht alle Plätze belegt werden. Um Abhilfe zu schaffen, kämen Fachkräfte aus Zeitarbeit, sogenannte Leasingkräfte, zum Einsatz. Diese verursachen für Einrichtungsbetreiber allerdings hohe Kosten.

„Bekanntermaßen ist es seit Jahren ein großes Problem in der Gesundheitsbranche, dass viele Stellen aufgrund von Personalmangel nicht besetzt werden können. Die Personalnot hat sich durch Corona noch weiter verschärft“, so der Sprecher. Ein sehr wichtiger Schlüssel bei der Fachkraftgewinnung sei daher das Thema Ausbildung. „Wir bieten sechs verschiedene Ausbildungsberufe - von der ,Hauswirtschaft‘ bis hin zur ,Generalistischen Pflegeausbildung‘ - und zwei Studiengänge an“, so die Diakonie.

Auch die Diakonie mietet Wohnungen für Auszubildende an

Je nach Ausbildung sei der Einstieg ohne Schulabschluss bis hin zum Abitur möglich. In fünf speziellen Ausbildungshäusern werden demnach die Auszubildenden neben dem Arbeitsalltag gezielt angeleitet und geschult.

Genau wie die Schwesternschaft setzt die Diakonie darauf, zumindest den Auszubildenden Wohnraum anzubieten, dafür werden eigens Wohnungen angemietet. Außerdem gebe es nach der abgeschlossenen Ausbildung eine Übernahmegarantie. Auch im laufenden Jahr werden laut Diakonie einige Azubis ihre Ausbildung abschließen, die Diakonie hofft, dass sie als Fachkräfte beim Alexander-Stift bleiben werden.

Diakonie Stetten: Schnait und Oppelsbohm nicht vergleichbar

Doch die Schließung des Standorts in Berglen wirft Fragen auf, gerade mit Hinsicht auf das kleinere Gemeindepflegehaus in Schnait. Droht Schnait nun womöglich auch noch, sein Pflegeheim zu verlieren?

„Wir bedauern sehr, dass der Betrieb am Standort Berglen eingestellt werden muss“, so die Diakonie. Weitere Schließungen seien aktuell nicht geplant. Schnait sei auch von der Infrastruktur und der personellen Ausstattung nicht mit Berglen vergleichbar. „So sind wir dort nicht auf Zeitarbeit angewiesen, um die Landespersonalverordnung zu erfüllen.“

Keine Einzelfälle, sondern strukturelles Problem

Alle drei Weinstädter Träger sind sich aber einig: Damit es in der Zukunft nicht noch mehr Fälle wie den in Berglen gibt, muss dringend etwas passieren. Die wirtschaftliche Lage der Pflegebranche bleibe insgesamt äußerst prekär, kritisiert die Diakonie: „Es geht hier längst nicht mehr um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem. Gleiches gilt für den zunehmenden Personalmangel in der Branche.“

Der verstärkte Einsatz von Zeitarbeitskräften könne das Personalproblem dabei nicht nachhaltig lösen, zumal die immensen Mehrkosten von keinem Kostenträger übernommen würden. Alle drei Träger wünschen sich deshalb eine politische Regelung, was Zeitarbeit und Leasingkräfte anbelangt.

Corona hat die Branche zusätzlich ausgelaugt

Das strukturelle Problem habe sich in den letzten Jahren zusätzlich zugespitzt: „Viele Pflegefachkräfte sind müde, Corona hat viele zermürbt“, berichtet Sybille Kessel von der Großheppacher Schwesternschaft. Zusätzliche Auflagen an die Hygiene, die Testpflicht, Angehörige, die sich nicht an Vorschriften halten. Einspringen bei Krankheitsausfällen: „Es ist die Summe der Anforderungen, die unsere Mitarbeitenden belasten.“

Die Schwesternschaft wünscht sich am besten eine großangelegte Kampagne, die die Bedeutung der Pflege für die Gesellschaft heraushebt, weniger bürokratische Hürden bei der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte, einen anderen Fachkräfteschlüssel und die Reduzierung der Dokumentationspflichten für Pflegekräfte.

Quereinsteiger, Ausbildungsförderung, Fachkraftquote?

Die Personalsituation in Pflegeberufen könne dann eine Entlastung erfahren, wenn die Politik eine Förderung der Altenpflegehilfe-Ausbildung insbesondere für den Zugang von Quereinsteigern veranlasse, das Angebot zur Vorbereitung und Abnahme einer Schulfremdenprüfung für Altenpflegehelfer das anerkannte Qualifikationsspektrum für Lehrende in der Altenpflegehilfe-Ausbildung ausgeweitet würde, ergänzt Heike Schneider von DfM.

Die Diakonie sieht in der landesrechtlichen Fachkraftquote von 50 Prozent ein grundsätzliches Problem. Im Juli soll deutschlandweit ein einheitlicher Personalschlüssel eingeführt werden. „Leider fehlen der gesamten Branche hierzu aber noch konkrete Umsetzungsrichtlinien.“