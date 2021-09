Schon seit einigen Tagen grüßt ein Pizzabäcker mit weißer Kochmütze und roter Schürze aus der Mitte des Kreisverkehrs in der Poststraße in Beutelsbach. Er ist offenbar dem Weinstädter „Da Santino“-Wirt gemopst worden. Eine neue Debatte um Kreisel-Kunst – erinnert sei an den Schorndorfer Maulwurf – wird in Weinstadt wohl kaum entbrennen: Der Pizzabäcker wird bald wieder nach Hause geholt.

Dabei sieht die Figur eigentlich ganz zufrieden aus, wie sie da im saftigen Grün der