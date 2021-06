Ein Polizei-Hubschrauber kreist derzeit, am Freitagmorgen (04.06.), über Weinstadt. Der dortige Bahnhof ist aktuell (Stand 08.45 Uhr) gesperrt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, werden Todesfallermittlungen am Bahnhof geführt. Demnach wurde ein Mann tot am Bahnhof Endersbach aufgefunden.

Weitere Infos folgen