Am Remstal-Gymnasium in Weinstadt ist es am Montagvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Laut ersten Auskünften des Schulleiters war der Auslöser dafür offenbar ein Spielzeug, das ein Schüler dabeigehabt haben soll. Die Polizei bestätigte den Einsatz, dieser ist inzwischen beendet. Weitere Informationen folgen in Kürze.

