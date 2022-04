Am Remstal-Gymnasium in Weinstadt ist es am Montagvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Laut ersten Auskünften des Schulleiters war der Auslöser dafür offenbar ein Spielzeug, das ein Schüler dabeigehabt haben soll.

Es handelte sich um eine Spielzeug-Pistole

Laut Polizeibericht hatte jemand aus der Ferne um kurz vor 10 Uhr auf dem dortigen Schulhof zwei Jugendliche beobachtet, die mit einem verdächtigen Gegenstand hantierten, der einer Pistole ähnlich war