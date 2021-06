Ein 36-Jähriger, der in der Flüchtlingsunterkunft am Heuweg in Großheppach randaliert, sich dann mit zwei Polizisten geprügelt und diese auf der Fahrt zum Revier auch noch aufs Übelste bedroht und beleidigt hat, ist am Amtsgericht Waiblingen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Über seinen Verteidiger hat der Mann die Vorwürfe zwar weitestgehend eingeräumt, sieht sich aber in der Sache selbst als Opfer. Zu Prozessbeginn saß der Mann bereits in Haft.

