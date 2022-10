Post in Schnait: Dorfladenverein kritisiert Vorgehen der Stadt Weinstadt

Seit Mitte März gibt es in Schnait keine Postfiliale mehr - seitdem suchen Stadt und Post dringend nach einem neuen Standort. Sogar eine Bürgerversammlung hat es schon gegeben, um gemeinsam mit den Schnaitern schnell eine Lösung zu finden: Dennoch gibt es auch nach über einem halben Jahr noch keine wirklichen Neuigkeiten.

Die Post und der Lebensmittelladen der Familie Stahl, in dem die Filiale bis März untergebracht war, sind nicht die ersten Elemente der Nahversorgung, die dem Weinstädter Teilort in den vergangenen Jahren abhandengekommen sind: Bäckerei und Apotheke sind ebenfalls verschwunden. Im Ort gibt es aber eine Institution, die seit ihrer Vereinsgründung im Jahr 2003 viel davon aufgefangen hat: Als Erstes übernahm der Dorfladenverein das Schnaiter Lädle, das laut dem Ersten Vorsitzenden Wolfgang Lenz damals wegen wirtschaftlicher Probleme kurz vor der Geschäftsaufgabe stand.

Kapazitäten wären da, Räume nicht

Jetzt würde der Verein sich grundsätzlich wieder bereiterklären, in die Bresche zu springen - es gibt nur ein Problem: „Wir können die Post nicht übernehmen, weil uns die Räumlichkeiten fehlen“, sagt Wolfgang Lenz. Ein paar Möglichkeiten, wo in der näheren Umgebung des Dorfladens in der Silcherstraße vom Verein so ein Schalter betrieben werden könnte, gebe es aber durchaus. Der Verein könne aber finanziell nicht einfach zusätzliche Räume anmieten - da sehen die Ehrenamtlichen Post und Stadt in der Pflicht.

Mit entsprechender Unterstützung wäre so eine Lösung durchaus denkbar: „Wir wären auf jeden Fall nicht abgeneigt“, sagt Carmen Negro, Kassenwartin des Dorfladen-Vereins. „Man könnte sich ja auch eine finanzielle Unterstützung vorstellen“, schlägt die Zweite Vorsitzende Iris Negele vor.

Keine Apotheke und Bäckerei mehr: Verein hilft aus, wo er kann

Die Post zu übernehmen wäre nicht die erste zusätzliche Aufgabe für den Verein: Seit die benachbarte Backstube zugemacht hat, gibt es in dem kleinen Laden außerdem täglich frische Backwaren. Weil es in Schnait inzwischen auch keine Apotheke mehr gibt, nimmt der Verein auch Medikamenten-Rezepte an: Dafür bestehe eine Kooperation mit einer Weinstädter Apotheke, erklärt Wolfgang Lenz. Die Medikamente würden dann vom Verein am nächsten Tag direkt nach Hause geliefert - auch für Lebensmittel gibt es für drei Euro Gebühr einen Lieferservice.

238 Mitglieder hat der Dorfladen-Verein aktuell, die Mitgliedsgebühr beträgt fünf Euro im Monat, 60 Euro im Jahr. Die stecken sich die Ehrenamtlichen aber nicht selbst in die Tasche: So können drei geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen finanziert werden, außerdem könne der Verein so die Preisvorschläge für die von Edeka bezogenen Waren meistens sogar „drastisch“ unterbieten, sagt Wolfgang Lenz.

Viele Waren auf wenig Raum

Einkaufen kann im „Lädle“ seit diesem Jahr aber grundsätzlich jeder - für Nichtmitglieder werde ein Einkaufswert von mindestens zehn Euro vorausgesetzt. Dieser Mindestwert gelte allerdings nicht für die Backwaren, stellt Simone Mannarino vom Dorfladenverein klar: „Eine Brezel bekommt hier jeder.“

Auf sehr begrenztem Raum wartet das Lädle mit einer erstaunlichen Auswahl an Waren auf: Egal ob Briefmarken, Schreibwaren, Lebensmittel aller Art oder auch Drogerie-Artikel - von allem ist eine kleine Auswahl da. Und was es dann doch mal nicht gibt, könne immer bestellt werden, versichert Simone Mannarino.

Können mehrere Einzelhändler in Schnait überleben?

Der Verein ist sehr stolz auf seine Arbeit - und fühlt sich in der Diskussion um die Schnaiter Post und die Nahversorgung im Ort zurzeit nicht genügend wahrgenommen. Besonders darüber, dass die Stadt aktiv nach weiteren Einzelhändlern sucht, die sich in Schnait ansiedeln und die Post gleich mit unterbringen sollen, freut sich der Verein ganz und gar nicht. Dass nun zuletzt sogar von einer Tante-M-Filiale, einer Art begehbarem Automaten, der ohne Personal auskommt, die Rede war, sei schon ein Schock gewesen, sagt Lenz.

Bei anderen Dörfern, wo es einfach keinen Laden mehr gebe, könne das ja absolut sinnvoll sein. Aber dass zwei Lebensmittelgeschäfte dauerhaft in Schnait bestehen können, glaubt der Verein nicht. Das sei früher schon schwierig gewesen, als es den Lebensmittelladen der Familie Stahl noch gab. Der habe sich am Ende aber auch vor allem wegen der Post noch halten können, glaubt der Vereinsvorsitzende. „Ich wünsche mir, dass die Stadt hinter uns steht.“

Stadt sagt Unterstützung zu, will Einzelhandel aber gerne ausbauen

Die Unterstützung der Verwaltung sei den Ehrenamtlichen sicher, so die Stadt in einer Stellungnahme: „Das geht allerdings nicht so weit, dass ein Denkverbot über Maßnahmen zur Erhaltung der wichtigsten Angebote vor Ort besteht.“ Das Vorgehen der Stadt richte sich nach den Wünschen der Schnaiter: „In der Bürgerversammlung vom 12. Juli wurde von der breiten Bürgerschaft ausdrücklich der Wunsch nach einem Laden und einer Bäckerei formuliert.

Die Verwaltung wird daher die Gespräche mit den Interessenten weiter führen und zu gegebener Zeit auch mit dem Dorfladen abstimmen, welche Synergieeffekte über eine Zusammenarbeit gewonnen werden können.“ Die Stadt gehe davon aus, dass die Kaufkraft der rund 3200 Schnaiter durchaus so sei, dass es Bedarf für eine Bäckerei und einen Laden gebe - und dabei der Dorfladen nicht leiden werde. Zeitgleich werde aber auch an Maßnahmen gearbeitet, die den Dorfladen in Schnait stärken sollen. „Zum Beispiel durch eine entsprechende Beschilderung“, kündigt die Stadt an.