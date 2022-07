Prinz-Eugen-Platz und kaputte Straßen: Das sind Problemstellen in Großheppach

Ein Auto hupt. Auf der Straße begrüßen sich alte Bekannte. Kurze Zeit später biegt ein Linienbus um die Ecke, hält an der Bushaltestelle und spuckt Fahrgäste aus, die sich in alle Himmelsrichtungen verstreuen. Inmitten des alltäglichen Gewusels am Prinz-Eugen-Platz ist am Mittwochabend die letzte Station des Bürgerrundgangs mit Oberbürgermeister Michael Scharmann und dem Ersten Bürgermeister Thomas Deißler.

Der Programmpunkt des fünften Rundgangs durch die Ortsteile in Weinstadt lässt die Gemüter noch einmal hochkochen. Allen Teilnehmern steht eine Frage ins Gesicht geschrieben: Wie geht es mit der Ortsmitte in Großheppach weiter?

Restaurant Yia Mas soll einen Garten zur Bewirtung der Gäste bekommen

Zu laut, jede Menge Abgase, kaum Platz und kein Wohlfühlfaktor: So lautet das Urteil der Bewohner. Eine Überlegung sei, Bushäuschen und -streifen zu entfernen. Dann müsste der Bus auf der Straße anhalten, so der OB. „Das gibt noch mehr Stau auf der Straße“, sagt ein Teilnehmer. Schließlich seien die Kleinheppacher Straße und die Grunbacher Straße bereits mit viel Verkehr belastet. Auch auf dem Blatt-Areal, das hinter einem Bauzaun am Prinz-Eugen-Platz liegt, scheinen die Bebauungspläne gemächlich voranzuschreiten.

Einen Entwurfsplan für das Areal im Privatbesitz können die Teilnehmer vor Ort einsehen. Doch was das für die Großheppacher Ortsmitte bedeutet, sei noch unklar. „Als Ad-hoc-Maßnahme ist vorgesehen, dass das angrenzende Restaurant Yia Mas einen Garten bekommt, in dem die Gäste sitzen können“, sagt der Erste Bürgermeister. Doch davor müssen Fragen geklärt werden, unter anderem wegen des Lärmschutzes. OB Scharmann betont, dass zuerst ein Gesamtkonzept ausgearbeitet und Ziele definiert werden müssen, bevor einzelne Schritte umgesetzt werden. „Damit am Ende alles zusammenpasst“, sagt er. Für die Umgestaltung will sich die Stadt Weinstadt nach einem geeigneten Förderprogramm umschauen. „Wir brauchen einen Zuschuss, denn wir können einen Umbau nicht aus eigener Kraft machen“, sagt Thomas Deißler.

Während Glasfaserausbau sollen auch Straßen saniert werden

Ein anderes Projekt, welches in nächster Zeit auf Großheppach zukommen wird, ist der Glasfaserausbau. In Kooperation mit der Telekom sollen bis 2030 immerhin 90 Prozent der Haushalte Zugang zu schnellerem Internet haben. 2027 solle der Ausbau in Großheppach beginnen.

Der technische Leiter der Stadtwerke Weinstadt, Jörg Voigt, die mit der Stadt das Netz bauen wollen, ergänzt: „Mit der Verlegung der Rohre werden auch die umliegenden Leitungen und Straßen kontrolliert und gegebenenfalls erneuert.“ Damit geht er auf die Frage eines Teilnehmers ein, dass Straßen in Großheppach sehr marode seien. „Ziel ist es, die Straße einmal aufzureißen, und nicht wieder ein Jahr später“, sagt OB Scharmann. So werden im Zuge des Ausbaus die Kanalisation, Wasserrohre und die verschiedenen Straßenschichten auf ihren Zustand überprüft.

Auf dem "Jacobi-Areal" geht es weiter

Auf dem ehemaligen Jacobi-Areal tut sich auch etwas: Das Gebäude der Privat-Weinbrennerei „Jacobi 1880“ wird rückgebaut und „in altem neuem Glanz erstrahlen“, sagt Unternehmer Alexander Stein, der das Erbe seiner Vorväter wieder aufleben lassen möchte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lauschten seinen Plänen, die im nächsten Schritt darin bestehen, „dass der Nebenbau abgerissen wird“. Das Verwaltungsgebäude aus den 80er Jahren soll weichen und der Blick auf die Weinberge möglich werden. Und künftig sollen Destillate in Weinstadt reifen und abgefüllt werden, so Alexander Stein.