Probleme mit Kartenzahlung beim DM-Markt in Weinstadt: Geldautomat läuft leer

Kunden, die ihre Einkäufe an der Kasse liegen lassen und schnell in den benachbarten Supermarkt rennen, um beim dortigen Geldautomaten Geld abzuheben, weil sie sonst ihren Einkauf nicht bezahlen können – es sind recht chaotische Zustände, die ein Kunde des DM-Markts im Endersbacher Kalkofen schildert. Dort gibt es zurzeit, wie in vielen anderen Geschäften in ganz Deutschland auch, ein Problem mit dem Kartenterminal. Kartenzahlungen sind deswegen nur in manchen Fällen möglich.

Terminal macht Probleme, Zahlung mit Girocard aber wieder möglich

Grund für den Ausfall ist laut der Nachrichtenagentur dpa das Kartenterminal H5000 des amerikanischen Herstellers Verifone, das ein Software-Problem hat. Dieses Terminal ist im Einzelhandel weit verbreitet, da es sowohl von dem großen Zahlungsdienstleister Payone als auch dem Konkurrenten Concardis eingesetzt wird. Diese Dienstleister stellen die Geräte für die Geschäfte bereit und wickeln auch die Zahlungen ab.

Wegen des fehlerhaften Geräts können Kunden seit knapp zwei Wochen in vielen Supermärkten und anderen Einzelhändlern nicht mehr mit Giro-, Kredit- oder Debitkarte bezahlen. Auch der DM-Markt in Weinstadt ist davon betroffen, jedoch sei hier schon wieder die Bezahlung zumindest mit der Girocard möglich, so Martin Dallmeier, als DM-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen und Controlling.

Es kann auch mit Payback-Punkten bezahlt werden

„Trotz eines händlerübergreifenden, nationalen technischen Problems bei der Abwicklung von Kartenzahlungen können in DM-Märkten derzeit Kartenzahlungen mit Girocard (ehemals EC-Karte) durchgeführt werden“, informiert der Geschäftsführer. DM stehe im engen Austausch mit dem Hersteller des Kartenzahlungsterminals. Dieser arbeite aktuell „mit Hochdruck“ an einer Lösung. „Damit wir unseren Kundinnen und Kunden wieder alle gewohnten Bezahlservices, wie etwa die Kreditkartenzahlung, anbieten können.“

Neben der Barzahlung und der Zahlung mit der Girocard sei aber für Kunden ohne Bargeld weiterhin auch eine Bezahlung mit Payback-Punkten, Payback-Pay, Ali-Pay und DM-Geschenkkarten möglich. „Darüber hinaus haben unsere Kundinnen und Kunden mit dem DM-Service Express-Abholung die Möglichkeit, auf dm.de in ihrem DM-Markt einzukaufen, online zu bezahlen und anschließend die Bestellung im Markt abzuholen“, so Martin Dallmeier.

Auf diese eher exotischeren Bezahlmethoden haben in Weinstadt aber wohl nicht allzu viele Kunden zurückgegriffen: Das lässt zumindest der ungewöhnliche Andrang auf den Geldautomaten der Volksbank Stuttgart, der sich in den Räumlichkeiten des Edeka Reicherts gleich nebenan befindet, vermuten.

Geldautomat im Kalkofen hatte zwischenzeitlich kein Bargeld mehr

Eine Nachfrage bei der Volksbank Stuttgart bestätigt das: „Bei dem genannten Automaten lag die Nachfrage sogar um ein Mehrfaches über dem Normalbetrieb“, schreibt Robert Hägelen, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation und Marketing bei der Volksbank Stuttgart.

Der Ansturm auf das Gerät im Kalkofen sei sogar so groß gewesen, dass das Gerät für eine kurze Zeit leergelaufen sei. „Aber hier konnte schnell frisches Bargeld wieder aufgefüllt werden“, so Hägelen. Es sei gar nicht so einfach, die Geldversorgung von Geldautomaten kurzfristig so stark hochzufahren, da in so einer Situation an vielen Standorten der Bedarf an Bargeld sprunghaft ansteige und die bestehenden Kapazitäten bei Geldtransporten dann nicht ausreichen.

Denn der Standort im Kalkofen sei nicht der einzige Automat, an dem jetzt gerade deutlich öfter Geld abgehoben wird: „Durch den Ausfall der Zahlungsfunktion per Karte in vielen Geschäften sind unsere Geldautomaten in den vergangenen Tagen deutlich häufiger frequentiert worden. Wir gehen aber davon aus, dass die Situation sich wieder normalisiert, da im Einzelhandel die Zahlung per Karte wieder größtenteils möglich ist.“