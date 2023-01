Projekte in Weinstadt: Was die Stadt 2023 in Sachen Klimaschutz plant

„Was uns nach diesen bewegten Jahren alles in 2023 erwartet, wissen wir nicht“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung zum geplanten Klimaschutzprogramm für 2023. Für Weinstadt werde es in Sachen Klimaschutz ein äußerst wichtiges Jahr, so die Stadt. Nachfolgend sind mehrere Punkte aufgeführt, die in Sachen Klimaschutz geplant sind.

Klimaschutzaktionsplan soll bald kommen

Mit Abstand die wichtigste Aufgabe soll es demnach sein, eine Strategie zu entwickeln, wie Weinstadt ihr Ziel „bis 2035 klimaneutral“ erreichen kann. Hierzu wartet die Stadt derzeit auf die Förderzusage des Bundes, um dann einen geförderten Klimaschutzaktionsplan (KAP) zu erstellen.

„Dieser wird uns das ganze Jahr über beschäftigen“, kündigt die Stadt an. Wichtig sei dabei auch die Beteiligung der Weinstädter Stadtgesellschaft.

Förderprogramm für private Haushalte

Auch will die Stadt Weinstädter Haushalte finanziell bei der persönlichen Energiewende unterstützen. Einem Antrag der SPD-Fraktion folgend beschloss der Gemeinderat, ein Förderprogramm für Weinstadt aufzusetzen. Hierzu stehen im Haushalt 30.000 Euro für das nächste Jahr zur Verfügung.

Die Stadtverwaltung wird dem Gemeinderat zeitnah einen Vorschlag für konkrete Förderinhalte und Förderrichtlinien unterbreiten. Darüber hinaus stehen weitere 10.000 Euro im Haushalt für eine Gerätetauschaktion zur Verfügung. Hier winken allen Teilnehmern 100 Euro Abwrackprämie beim Tausch ineffizienter Geräte hin zu einem stromsparenden Modell.

Weitere Zertifizierung für den "European Energy Award" steht an

Eine weitere große Aufgabe stelle die erneute Auszeichnung mit dem Klimaschutzmanagement-Prozess „European Energy Award“ (eea) dar. Seit 2019 ist Weinstadt als vorbildliche Klimaschutzkommune zertifiziert. Um nun diesen Status zu erhalten, muss sich die Stadt 2023 einem weiteren Audit unterziehen. Die Umsetzung des Klimaschutz-Sofortprogramms soll ebenfalls ein weiterer wichtiger Pfeiler in der Klimaschutzarbeit im nächsten Jahr werden. Insgesamt 31 Maßnahmen warten da laut der Mitteilung auf Umsetzung durch die verschiedenen Fachämter und Betriebe im Stadtkonzern sowie die Stadtwerke Weinstadt.

Für die Klima-Pläne gibt es jetzt auch ein neues Klima-Logo: Dieses zeige außerdem immer wieder Klimaschutzprojekte, an denen sich Bürger auch beteiligen können. Denn eines sei klar: Die Energiewende sei nur gemeinsam zu schaffen.