„Wir machen auf... merksam“ ist auf die gelben Plakate gedruckt, die sich am Montag mehrere Einzelhändler in der Endersbacher Einkaufsstraße ins Schaufenster gepinnt haben. Sie protestieren damit gegen die Schließung ihrer Geschäfte im Lockdown, die sie als Willkür empfinden. Weil Verwechslungsgefahr mit einer radikaleren Aktion besteht, gehen die Weinstädter auf Distanz zu Querdenken und Co.

Um Punkt elf Uhr am Montag öffnet Marcia Häfner die Ladentür zum Schuhhaus Entenmann. Ein