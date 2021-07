Ein Weinstädter, dem vergangenes Jahr versuchter Totschlag vorgeworfen war, nachdem er und seine Kumpels zwei junge Männer am Bahnhof in Beutelsbach brutal zusammengeschlagen hatten, muss sich erneut vor Gericht verantworten. Er war im Januar nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 26-Jährigen in Endersbach festgenommen worden - mit Smartphone und Schuhen des Opfers sowie einem Baseballschläger. Doch die Verhandlung am Amtsgericht ist jetzt vertagt worden – und der 20-Jährige kommt