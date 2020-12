Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Stadtwerke-Mitarbeiter in Weinstadt ist auf elf gestiegen. Damit sind rund ein Drittel der 32-köpfigen Belegschaft infiziert. Weitere sechs Personen befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Darunter ist auch Betriebsleiter Thomas Meier, den der Ausbruch vor ein großes Rätsel stellt. Ein Erklärungsversuch: Aerosole. Oberbürgermeister Michael Scharmann kündigt derweil aus dem Home-Office strengere Regeln an.

