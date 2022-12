Radschnellweg, Parkplätze, Energiekosten: Das beschäftigt Händler in Weinstadt

Seit November ist es so weit: Es gibt offiziell eine Vereinigung Weinstädter Unternehmer für das gesamte Stadtgebiet. Davor hatte jede der fünf Ortschaften ihren eigenen Verein - die Zusammenarbeit bestand zwar seit den 90er Jahren, mit dem Verwaltungsaufwand musste aber jeder Verein selbst klarkommen. Jetzt gibt es nur noch einen Vorstand und einen Kassierer - mit verschlankten Verwaltungsabläufen wolle man sich endlich wieder mehr auf die eigentlichen Themen konzentrieren können, sagt Christian Hartmann.

Der Modehändler aus Endersbach war bisher Vorsitzender der VWU Endersbach und ist bei der letzten Wahl auch zum Ersten Vorsitzenden des neuen Gesamtvereins gewählt worden. Unterstützt wird er vom neuen Zweiten Vorsitzenden Wolfgang Schäfer, vormals Vorsitzender des Beutelsbacher Zweigs.

Zusammenschluss eigentlich schon seit zwei Jahren geplant

Die Bündelung der Vereine sei schon seit gut zwei Jahren geplant gewesen, berichtet Christian Hartmann, die Vereine hätten sich selbst für diesen Schritt entschieden. Bei verschiedenen Veranstaltungen seien dann alle Beteiligten über die Fusionspläne informiert worden. „Da waren wir ein bisschen auf Werbetour.“

Weil während der Pandemie aber kaum Treffen stattfinden konnten, habe sich alles noch verzögert. Die Abstimmung zwischen den Vereinen habe durchaus Zeit gekostet. Immerhin mussten bei der Zusammenführung dann auch alle Satzungen und sonstige Regularien übereinstimmend gemacht werden. Dann musste die Gründung noch ins Handelsregister eingetragen werden - auch dabei fiel eine Menge bürokratischen Aufwands an. Eine ganze Menge Fristen habe man dabei beachten müssen, so Wolfgang Schäfer. Pünktlich zum Jahresende ist jetzt aber alles in trockenen Tüchern.

Alle Ortschaften sollen in der VWU Weinstadt gut vertreten sein

Wolfgang Schäfer und Christian Hartmann sind froh darüber, dass es der VWU gelungen sei, fast alle Mitglieder der Ortsvereine in die VWU Weinstadt zu übernehmen. Nur ganz vereinzelt habe es Austritte gegeben, sagt Wolfgang Schäfer.

In der VWU wolle man künftig auch ein Auge darauf haben, dass es eben nicht nur um die Interessen der vormals größten Vereine Endersbach und Beutelsbach geht, sondern auch die kleineren Ortschaften von der Vereinsarbeit profitieren. Das soll mit den verschiedenen Ausschüssen sichergestellt sein, in denen immer Mitglieder aller Ortsteile vertreten seien, erklärt Christian Hartmann. Dinge wie das Aufstellen der Maibäume oder die Kirbe sollen weiterhin von den Mitgliedern aus den jeweiligen Ortschaften organisiert werden.

Corona-Pandemie ohne große Verluste überstanden

Aus der Zusammenschließung ergeben sich einige Vorteile, sind die beiden Vorsitzenden überzeugt. Da seien regelrechte „Synergieeffekte“ zu spüren und es bedeute auch, „dass wir mit einer ganz anderen Stimme sprechen“, sagt Christian Hartmann. „Und der Fokus ist wieder mehr auf dem, was wir für unsere Mitglieder alles tun können.“

Doch was sind die Themen, die die Weinstädter Unternehmen im Moment beschäftigen? Aus der Corona-Pandemie sei Weinstadt im Großen und Ganzen noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. „Es hat sich an den Ortsbildern nicht viel verändert, da haben wir tatsächlich Glück“ - auch wenn der Schaden, der bei den Betrieben durch Lockdown und Co. entstanden sei, natürlich von Branche zu Branche stark variiere, sagt der Erste Vorsitzende.

Wichtige Themen stehen an: Bleibt das Parken kostenlos?

Trotzdem gibt es einige Themen, die den Unternehmern zurzeit Sorgen bereiten. „Das Thema Energiekrise ist auch nicht gerade ohne für uns alle“, sagt Christian Hartmann. Er persönlich hoffe, dass sich die Preissituation jetzt positiv entwickle - aber es wisse eben niemand, wie es weitergehen wird.

Ein weiteres brennendes Thema für die ansässigen Händler ist das Parkkonzept. Die VWU hoffe, dass die Stadt auch weiterhin an kostenlosen Parkmöglichkeiten festhalten werde, sagen die beiden Vorsitzenden. Denn die Einkaufsmöglichkeiten mit kostenlosen Parkmöglichkeiten ganz in der Nähe seien eben ein echter Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu umliegenden Handelsstandorten.

VWU stellt sich gegen Radschnellweg RS 5 in der Schorndorfer Straße

„Ein großes politisches Thema wird der Radschnellweg sein“, sagt der Erste Vorsitzende. Hier geht den Gewerbetreibenden die vorläufig festgelegte Routenführung gewaltig gegen den Strich: „Wir sind ganz klar gegen einen Radweg auf der Schorndorfer Straße.“ Diese Strecke sei die „Lebensader“ für Endersbach, „die wir völlig fahrlässig aufs Spiel setzen“, kritisiert Christian Hartmann.

Er befürchtet, der Radweg könnte den Verkehrsfluss künftig so beeinflussen, dass weniger Autofahrer nach Endersbach hineinkommen. Auch die Umgestaltung der Einkaufsstraße, an der er selbst mit seinem Modegeschäft ansässig ist, betrachtet er unter diesem Gesichtspunkt. „Der Verkehr wird immer so ein bisschen verteufelt“, kritisiert er. Die Realität sehe aber nun einmal so aus, dass der Großteil der Einkäufer nicht zu Fuß oder mit dem Lastenrad komme. Das müsse die Politik auch anerkennen, sonst leide der Umsatz.