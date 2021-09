Mehr als 230 000 Bücher und andere Medien hat die Stadtbücherei in Weinstadt im vergangenen Jahr ausgeliehen. Das ist Rekord, ausgerechnet im Corona-Jahr. Wie es dazu kam, wieso die Pandemie auch für die Verantwortlichen noch immer nicht überwunden ist (Stichwort: 3G), was die Weinstädter am liebsten lesen und dass die Stadtbücherei viel mehr ist als Regale voller Bücher, erklären Leiterin Christina Kammerer und Rathausmitarbeiter Jochen Beglau.

