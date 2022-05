Remstal-Gymnasium: TVB-Handballprofi Viggó Kristjánsson trainiert mit Schülern

Der Handballprofi Viggó Kristjánsson vom TVB 1898 Stuttgart hat mit 28 Schülerinnen und Schülern der 5 d des Remstal-Gymnasiums in Weinstadt trainiert. „Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm über 90 Minuten“, so Lehrer Marco Cinquemani über die vom Isländer gestaltete Handball-Einheit. Torwürfe, Dribblings und verschiedene Spielformen standen demnach im Mittelpunkt.

„Neben der besonderen Erfahrung eines Trainings mit einem Profi mangelte es nicht an Spaß“, findet Cinquemani. Am Ende gab es neben einem Gruppenfoto auch Autogramme auf unterschiedlichsten Gegenständen für die Kinder.

Cinquemani dankt in seiner Mitteilung neben dem TVB „insbesondere Viggó Kristjánsson und der Koordinatorin Laura Herrmann für das tolle Engagement“.

Denn, so der Lehrer: „Gerade in der Zeit nach den beiden Corona-Jahren ist es in besonderem Maße erforderlich, Kindern und Jugendlichen Spaß am Sport zu vermitteln.“