Remstal-Gymnasium Weinstadt: Corona-Impfaktion für Lehrer und Kita-Personal

Eine Impfaktion für Lehrkräfte, Kita-Personal und Stadt-Angestellte hat am Remstal-Gymnasium Weinstadt stattgefunden. Die Initiative kam vom Personalrat der Schule. Das Kreisgesundheitsamt organisierte ein mobiles Impfteam des Klinikums Stuttgart. Geimpft wurde gegen das Coronavirus. Über die Schulsekretariate wurde allen Lehrkräften am Bildungszentrum ein Impfangebot gemacht. Zusätzlich wurden alle städtischen Grundschulen sowie der Polizeiposten Beutelsbach informiert. Über das Amt für Familie, Bildung und Soziales wurden alle Beschäftigten der Stadt Weinstadt sowie die örtlichen Kindertagesstätten über das Impfangebot in Kenntnis gesetzt.

Etliche Absagen wegen Krankheit

Letztlich meldeten sich 50 Personen zur Impfung an, wobei laut Bericht der Initiatoren 15 kurzfristig wegen Krankheit absagen mussten. Das Klinikum Stuttgart weist darauf hin, dass vor Ort am Klinikum mit oder ohne Termin Impfungen für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren angeboten werden. Informationen hierzu finden sich auf folgender Internetseite: https://www.klinikum-stuttgart.de.