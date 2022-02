Im Remstal-Gymnasium in Weinstadt ist es am Freitagvormittag (4.2.). zu einem Austritt des chemischen Elements Brom gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Chemie-Saal.

Die Feuerwehr Weinstadt und Rettungskräfte sind mit mehreren Fahrzeugen an der Schule in der Beutelsbacher Straße. Das Schulzentrum ist mittlerweile evakuiert. Weitere Informationen folgen in Kürze.

{element}