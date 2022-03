Unzählige Friedenstauben aus Papier – manche nur dezent mit guten Wünschen oder Versen beschrieben, andere aber auch blau-gelb ausgemalt – flattern im Treppenraum des Remstal-Gymnasiums.

Sie hängen an Leinen oder wurden direkt an die Treppenbrüstungen der verschiedenen Stockwerke geklebt. Jede dieser Tauben wurde von einem Schüler gekauft – gegen eine Spende für die notleidenden Menschen in der Ukraine.

Schüler legen großen Ernst an den Tag

Mit einer