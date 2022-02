Im Remstal-Gymnasium in Weinstadt ist es am Freitagvormittag (4.2.) um kurz nach 10 Uhr zu einem Austritt des chemischen Elements Brom gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Chemie-Saal.

Die Feuerwehren Weinstadt und Kernen sowie Rettungskräfte und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen an der Schule in der Beutelsbacher Straße. Auch Oberbürgermeister Michael Scharmann traf noch während des Feuerwehreinsatzes am Remstalgymnasium ein. Der betroffene Teil des Schulzentrums ist