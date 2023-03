Remstal-Märkte Weinstadt und Schorndorf sammeln 14.000 Euro für "Wir für Kinder"

In den Remstal-Märkten der Familie Capurso in Endersbach und Schorndorf wurden 2022 und 2023 Spenden für den Verein „Wir für Kinder“ mit Sitz in Weinstadt gesammelt, insgesamt 14.000 Euro: 6000 Euro im Marktkauf in Schorndorf, 8000 Euro im Mack in Endersbach.

Die Spenden sollen benachteiligten Kindern zugutekommen

Dabei habe Chef Rocco Capurso jeweils auf die runde Summe aufgerundet, so der Remstal-Markt Mack. „Im Namen unseres Vereins kann ich sagen: Toll, toll, toll! Mit Ihren erneuten Spenden wissen wir, dass wir wieder einige Dinge anpacken können“, bedankte sich „Wir für Kinder“-Vorstandsvorsitzende Nicole Schwab bei den Remstal-Märkten für die Spende. Die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder setzen sich seit 2016 mit Spendenprojekten für benachteiligte Kinder aus der Region ein.