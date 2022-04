Bevor es in den Supermarkt geht, noch ein Griff in die Taschen: Habe ich auch nichts vergessen? So ergeht es dem ein oder anderen Kunden vor dem Wocheneinkauf. Geldbeutel, Handy, Schlüssel sowie der Einkaufszettel dürfen nicht fehlen – und nicht zu vergessen: die Maske.

Doch was bis vor kurzem noch undenkbar war, ist jetzt in vielen Bereichen erlaubt: ohne Maske einkaufen. Denn seit Sonntag, 3. April, steht es den Kundinnen und Kunden frei, ob sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen