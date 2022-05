Remstal-Museumsnacht und Tag der Museen in Weinstadt: Das wird geboten

Bei der Remstal-Museumsnacht am Samstag, 14. Mai, haben das Württemberg-Haus Beutelsbach, das Heimatmuseum, Pflaster 14, die Heimatstube Endersbach, das Privatmuseum Herbert Wilhelm, das Museum Sammlung Karl Ulrich Nuss, der Skulpturenkeller Karl Ulrich Nuss, die Skulpturenhalle Karl Ulrich Nuss und das Silcher-Haus geöffnet. Der Eintritt ist frei, an vielen Orten gibt es Führungen und auch gastronomische Angebote.

Gemälde und historische Hauben

In der Heimatstube zum Beispiel sind Gemälde der Maler Karl Bauerle und Jakob Seybold zu sehen, historische Hauben, Objekte der Königin Olga von Württemberg sowie Exponate zu den Themen Kirche und Schule und die archäologische Sammlung von Hermann Schlipf.

Um 20 Uhr gibt es am Samstag eine halbstündige Führung mit Karl Wilhelm Bauerle unter dem Titel „der Maler der Kinder“.

„Genussreise“ mit Friedrich Silcher

Auch das Silcher-Haus in Schnait hat geöffnet. Da Friedrich Silcher laut dem Verein Remstal-Tourismus nicht nur ein Komponist und Sammler beliebter Volkslieder war, sondern auch ein „Genussmensch“, gibt es anlässlich der Museumsnacht gemeinsam mit Wirtin Antonija Zoller vom Gasthaus Krone und Frieder Vollmer vom Schnaiter Backhaus eine „Genussreise“ mit Maultaschen, Kartoffelsalat, Apfelkuchen sowie alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken - auf Silchers Spuren.

Ansonsten gibt es natürlich auch eine Ausstellung und ab 19 Uhr auch ein Mitmachprogramm, nicht nur für Kinder, unter dem Motto: „Welches Silcher-Museum wünscht ihr euch?“ Speziell für Kinder gibt es von 18 bis 19 Uhr auch einen Workshop, bei dem Textilien gefärbt werden.

Landesgeschichte trifft auf Ortsgeschichte

Das Württemberg-Haus Beutelsbach mit den Museen Bauernkrieg und Wiege Württembergs hat natürlich zur Remstal-Museumsnacht ebenfalls geöffnet. Die beiden laut Ankündigung von Remstal-Tourismus „einzigen Themenmuseen des Landes zur frühen Geschichte Württembergs“ und zum Aufstand des „Armen Konrad“ 1514 wollen den Besuchern an diesem Abend die historischen Ereignisse in Weinstadt ins Gedächtnis rufen und Landesgeschichte und Beutelsbacher Ortsgeschichte in Zusammenhang setzen.

Auch hier müssen Besucher keinen Hunger oder Durst leiden: Es gibt Fingerfood, Wasser, Apfelschorle und Wein.

Das genaue Programm und die Angebote in den übrigen Weinstädter Museen können unter www.remstal.de nachgelesen werden.

Am Sonntag geht es direkt weiter

Doch mit der Remstal-Museumsnacht ist das Kulturwochenende noch lange nicht zu Ende: Am darauffolgenden Sonntag, 15. Mai, können laut Mitteilung der Stadt die Weinstädter Museen beim 45. Internationalen Museumstag zur Tageszeit erkundet werden. Unter dem Motto „Museen mit Freuden entdecken“ öffnen fast alle Museen in Weinstadt erneut ihre Pforten, eine Reihe von ihnen außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Zu besichtigen sind jeweils von 14 bis 17 Uhr das Privatmuseum Herbert Wilhelm in Strümpfelbach, Hindenburgstraße 4, das Museum Sammlung Nuss sowie der Skulpturenkeller und die Skulpturenhalle. In Endersbach die Heimatstube, das Heimatmuseum Pflaster 14 mit historischen Backhaus-Filmen und einem Backstand der neunten Klasse der Reinhold-Nägele-Realschule. In Beutelsbach hat das Württemberg-Haus von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu allen Museen ist frei.