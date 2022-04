Remstal-Radschnellweg RS 5: Keine echte Entscheidung zur Trasse in Weinstadt

Der Radschnellweg RS 5 von Schorndorf in Richtung Fellbach soll zukünftig wahrscheinlich durch die Schorndorfer Straße und den Viadukt-Kreisverkehr in Endersbach geführt werden – vielleicht aber auch nicht.

So in etwa lässt sich die lange Diskussion im Weinstädter Gemeinderat am Donnerstagabend zusammenfassen. Jede Fraktion möchte den Radweg, aber viele schrecken davor zurück, ihn auf der Hauptschlagader Schorndorfer Straße ins Zentrum des städtischen Geschehens zu rücken. Am liebsten hätten einige Räte die Entscheidung über die weitere Planung wohl noch weiter aufgeschoben.

Andere Kommunen haben schon 2021 abgestimmt

Dabei ist Weinstadt mit dieser Diskussion über eine Trassenvariante schon reichlich spät dran: Die Nachbarkommunen Remshalden, Kernen, Winterbach und Waiblingen haben bereits der Planung einer bestimmten Trassenvariante in ihren Gemarkungen zugestimmt – und das schon vor einem Jahr. In allen Kommunen haben die Streckenvarianten allerdings für hitzige Diskussionen gesorgt. Um Geld geht es dabei dieses Mal nicht: Die Planungs- und Baukosten für den Remstal-Radschnellweg trägt das Land.

Immerhin: Der bisher problematische Anschluss an den Abschnitt Kernen scheint endlich geklärt zu sein: Eine mehrteilige Unterführung unter Bundesstraße und Zubringern soll das möglich machen.

Nordtrasse scheidet schnell aus

Einig sind sich die Fraktionen, der Kreis und die Stadtverwaltung zumindest auch darüber, wo der Remstal-Radweg nicht hinsoll: auf die nördliche Trassenvariante, die von Grunbach über den Heuweg nach Großheppach kommen würde und dann, über den Prinz-Eugen-Platz und durch eine Wohnstraße geführt, nördlich der Rems bis zum Anschluss an den Abschnitt Kernen verlaufen würde.

Auf dieser Strecke wären die Radfahrer weder an Beutelsbach noch an Endersbach angebunden, außerdem hätte der Radschnellweg hier relativ viel Gefälle, erklärt Lisa-Maria Schor, Projektleiterin bei der Bernhard-Gruppe, die das Landratsamt bei der Planung des Radschnellwegs unterstützt. Die Radfahrer würden sich dann wahrscheinlich lieber woanders einen direkteren Weg suchen. Auch baulich wäre die Nordtrasse schwer umzusetzen und hätte negative Auswirkungen auf die Anwohner entlang der Strecke: Viele Stellplätze müssten wegfallen.

Zwei Fraktionen schlagen alternative Trassenführungen vor

Die vom Kreis und der Stadtverwaltung bevorzugte Südtrasse wurde dafür aber umso heftiger verhandelt. Sie soll vom Heuweg entlang der Schorndorfer Straße bis zum Viadukt-Kreisel und entlang der Bahnlinie bis zum Bundesstraßen-Zubringer führen. Die Fraktionen Freie Wähler und CDU hatten schon bei vorhergegangenen Beratungen zwei Varianten der Südtrasse mit ins Gespräch gebracht: Die „Alternative Gewerbegebiet“ würde schon auf Höhe Beutelsbach unter der B 29 hindurch nach Großheppach kreuzen, dann nördlich der Bundesstraße durchs Gewerbegebiet führen und erst über die Birkelstraße kurz vor dem Viadukt-Kreisel wieder auf die Schorndorfer Straße stoßen.

Eine noch stärkere Abgrenzung vom bestehenden Verkehr sieht ein Vorschlag der CDU-Fraktion vor: Auf der Höhe der B 29 soll der RS 5 ab dem Modepark Röther hinter dem Bau- und Wertstoffhof und der Tankstelle und hinter dem Kalkofen südlich der Schnellstraße geführt werden und erst beim Firmensitz von Scholz Haare auf den Anschluss nach Kernen treffen.

Einschränkungen für Lieferverkehr oder zu wenig Platz?

Diese beiden Varianten brächten allerdings einige Problemstellen mit sich, führen die Projektleiterin und Torsten Sobotta vom Landratsamt auf. Im Gewerbegebiet würden sich die Radfahrer wahrscheinlich vom Schwerlastverkehr gefährdet fühlen, hier müsse dann eine Einbahnstraßenregelung her – eine starke Einschränkung für den Lieferverkehr.

Bei beiden Varianten wirft die Abzweigung in die Birkelstraße beziehungsweise die Kreuzung der Birkelstraße Fragen auf. Für die Streckenführung südlich der Bundesstraße müsste der Bau- und Wertstoffhof umstrukturiert und versetzt werden. Und ob zwischen Kalkofen und B 29 genügend Platz für einen Radschnellweg bleibt, sei fraglich.

Nur GOL und SPD klar für die vorgeschlagene Variante

Die Umsetzung entlang der Schorndorfer Straße sei zwar auch nicht konfliktfrei möglich, aber mit einer beidseitigen Fahrradspur zwischen Kreisverkehr Modepark Röther und Viadukt und einem entsprechenden Konzept für die beiden Kreisverkehre absolut machbar, so Torsten Sobotta. Auch die GOL-Fraktion und die SPD sprechen sich deutlich für diese Trasse aus.

Es sei eine einmalige Chance, endlich das Radwegenetz in Endersbach zu verbessern, so GOL-Fraktionsvorsitzender Manfred Siglinger. Der Radschnellweg gehöre in die Stadt, findet auch Julian Künkele (SPD). Man solle ihn nicht irgendwo hinter dem Bauhof oder im Gewerbegebiet verstecken, „als müsste er sich schämen“.

Radschnellweg darf Verkehrssituation in Endersbach nicht verschlechtern

Schließlich ringen sich alle Räte dazu durch, für den zurückhaltend formulierten Beschlussvorschlag der Stadt Weinstadt abzustimmen: Die Südvariante entlang der Schorndorfer Straße wird zwar Grundlage für die weitere Entwurfsplanung, die Stadt hat sich aber eine Art Ausstiegsklausel eingebaut: „Weil zum heutigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden können, wie sich diese Planung auf die Verkehrsknotenpunkte der Schorndorfer Straße auswirkt, erfolgt diese Zustimmung unter dem Vorbehalt, dass dadurch keine wesentlichen Verschlechterungen der Leistungsfähigkeit verursacht werden“, so der Beschluss.

Die städtebauliche Entwicklung und die anstehende Neuplanung der Gewerbegrundstücke zwischen der Schorndorfer Straße und der Bundesstraße 29 dürften durch den überregionalen Schnellradweg nicht eingeschränkt werden. „Für den Fall, dass sich im Planungsverfahren zeigt, dass wesentliche Beeinträchtigungen der Knotenpunkte an der Schorndorfer Straße zu erwarten sind, soll die untersuchte Alternativtrasse Gewerbegebiet als Rückfallebene wieder ins Verfahren aufgenommen werden.“