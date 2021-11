Am heutigen Freitag (12.11) finden erneut landesweite Kontrollen in der Gastronomie statt. Dies kündigte das baden-württembergische Sozialministerium in einer Pressemitteilung an. Mit der zweitägigen Schwerpunktaktion, die bereits am Donnerstag gestartet hat, wolle man auf die Einhaltung der Corona-Verordnung aufmerksam machen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration.

In Waiblingen finden die Kontrollen ebenfalls statt

Auch in