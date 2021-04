Die Stadtwerke Weinstadt müssen zum Beginn der kommenden Woche an der Ecke Schorndorfer Straße / Großheppacher Straße ein Loch in die Fahrbahn graben: Grund ist ein Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung, der kurzfristig behoben werden muss.

Aus der betroffenen Wasserleitung beziehen schätzungsweise rund 3000 Haushalte in Endersbach ihr Leitungswasser. Sie ist trotz des jetzt aufgetretenen Lecks weiter in Betrieb. Und auch für die Zeit der Reparaturarbeiten müssen die Anwohner nicht