Schüler der Erich-Kästner-Schule Weinstadt sammeln für ukrainische Schüler

Um der Vorbereitungsklasse mit ukrainischen Schülern und Schülerinnen außerunterrichtliche Veranstaltungen zu ermöglichen, hatten Klassen der Erich-Kästner Schule (EKS) Weinstadt eine aufmerksame Idee: Sie veranstalteten eigenorganisierte Verkaufsaktionen, deren Erlös zugunsten der Vorbereitungsklasse ging. Das hat die Schule mitgeteilt.

Armbänder als Freundschaftssymbol

Am 4. April wurde an der Erich-Kästner-Schule Weinstadt eine Vorbereitungsklasse mit geflüchteten Kindern- und Jugendlichen aus der Ukraine eröffnet. Mittlerweile ist die Lerngruppe auf eine Größe von über 20 Schülergewachsen.

Die Klasse 5c hatte die Idee zum Verkauf von eigenhändig geflochtenen Freundschaftsbändern, die sie über mehrere Wochen schulintern verkauften. Abgesehen von dem eingenommenen Geld symbolisierten die Bänder an den Handgelenken der Schüler laut der Mitteilung auch den Zusammenhalt der EKS und die Unterstützung der neuen Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine.

Vorbereitungsklasse plant Ausflug

Vom 3. bis zum 6. Mai verkauften die Kinder der 6c in den großen Pausen und in der Mittagszeit außerdem selbst gebackene Kuchen und Süßspeisen.

Die Nachfrage sei unerwartet groß und das Ergebnis sehr erfreulich gewesen, so die Schule. Der Erlös beider Aktionen ging direkt an den Klassenlehrer der Vorbereitungsklasse, der nun gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine einen Ausflug planen wird, so die Erich-Kästner-Schule in der Mitteilung.