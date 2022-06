Scharmann erhält Ehrennadel

Weinstadt und Sport - das gehöre schon fast so sehr zusammen wie Weinstadt und Wein, so der Sportkreis Rems-Murr in einer Pressemitteilung. Dass der Sport in der Stadt neben Kultur und Natur einen hohen Stellenwert hat, zeige unter anderem das Engagement des Oberbürgermeisters Michael Scharmann.

Diesen besonderen Einsatz hat nun der Sportkreis mit seiner höchsten Auszeichnung, der Sportkreis-Ehrennadel in Diamant, gewürdigt. Als besonders wichtige Projekte im Bereich Sport nennt die Mitteilung das neue Funktionshallenbad, das gemeinsam mit den Stadtwerken Weinstadt bis 2025 realisiert wird, die sanierten acht Tartan-Laufbahnen im Weinstädter Stadion und die Investition der Stadt in die sportliche Infrastruktur des Bildungszentrums und den Kunstrasenplatz. Außerdem habe die SG Weinstadt Unterstützung bei der Realisierung des SG Cube erhalten, auch die Schirmherrschaft Scharmanns bei einigen Veranstaltungen der Leichtathletik-Abteilung hebt der Sportkreis Rems-Murr hervor.

„Ich werde weiterhin dem Sport stark verbunden bleiben“, wird der Oberbürgermeister in der Mitteilung zitiert. „Die Aufgabe der Stadt ist es, die Infrastruktur für den Sport zu stellen und ihn zu unterstützen. Das werden wir auch weiterhin mit viel Engagement tun.“