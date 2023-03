Schmerzhafter Unfall: Ehemalige Mrs. World Germany verklagt Weinstadt wegen tief hängendem Ast

Eine Spaziergängerin übersieht einen in einen Weg hineinragenden Ast und verletzt sich am Auge - ein schmerzhafter Unfall, der aber gerade bei Gassigehern, Joggern, Fahrradfahrern oder auch Reitern gar nicht so selten vorkommen dürfte. Genau das ist auch der ehemaligen „Mrs. World Germany“ Daniela Reimchen passiert. Jetzt verklagt sie die Stadt Weinstadt und verlangt 5000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Diesen Vorwurf erhebt Reimchen gegen die Stadt Weinstadt

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung war die 52-jährige Weinstädterin im Sommer 2022 mit ihrem Hund Gassi, als sie auf einem öffentlichen Spazierweg von einem laut Schilderung von Daniela Reimchen tief hängenden Ast ins Auge getroffen wurde. Durch diesen Unfall habe sie einen Hornhautriss, eine Entzündung und ständige Schmerzen erlitten.

Die Schuld sieht sie bei der Stadt Weinstadt, diese sei ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen, so die ehemalige „Mrs. World Germany“ gegenüber der „Bild“.

Stadt Weinstadt: Verkehrssicherungspflicht ist erfüllt worden

Die Stadt bestätigt den Vorfall auf unsere Anfrage: „Die Stadt Weinstadt bedauert den Vorfall und die damit für Frau Reimchen verbundenen gesundheitlichen Folgen“, so Pressesprecherin Claudia Leihenseder.

Die Forderungen der 52-Jährigen seien aber nicht gerechtfertigt: „Voraussetzung für eine Haftung wäre allerdings, dass der Stadt Weinstadt beziehungsweise unseren Mitarbeitern wegen des Schadens ein Vorwurf der Verschuldung gemacht werden könnte.“ Dafür liege aber auch laut der Versicherung kein Anhaltspunkt vor.

„Die Stadt ist also ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen. Deswegen hat die Versicherung bereits im September 2022 die Ersatzansprüche von Frau Reimchen als rechtlich unbegründet zurückgewiesen.“ Anscheinend möchte Daniela Reimchen vor Gericht dennoch versuchen, ihre Ansprüche durchzusetzen.

Daniela Reimchen arbeitet als Schauspielerin und Model

Daniela Reimchen stammt ursprünglich aus Schorndorf, lebt aber schon lange in Weinstadt. Die gelernte Bürokauffrau arbeitet als Model und Schauspielerin, tauchte zum Beispiel in der Fernsehserie „Quasselschnitte“ (2020), "Die Kirche bleibt im Dorf" (2012) oder „Goblin - das ist echt Troll“ (2019) auf.

2014 wurde der dreifachen Mutter in einem Schönheitswettbewerb für verheiratete Frauen für zwei Jahre der Titel „Mrs. World Germany“ verliehen. In der Jury saßen damals Oliver Burghart, Inhaber einer Fellbacher Werbeagentur, Fotomodell Mia Gray, Fotomodell Nico Schwanz (er war unter anderem einmal in der Reality-TV-Show Dschungelcamp) und Allegra Curtis, die Tochter des US-Schauspielers Tony Curtis und der deutschen Schauspielerin Christine Kaufmann.

Weinstädterin trat 2015 bei der "Mrs. Universe"-Wahl an

Im Anschluss daran bemühte sich die Weinstädterin außerdem um den internationalen Titel „Mrs. World“ beim US-amerikanischen Format des Schönheitswettbewerbs und sie trat 2015 bei der „Mrs. Universe“-Wahl in Weißrussland an. Damals hatte die Weinstädterin ein klares Ziel vor Augen: in der Welt der Reichen und Schönen karrieremäßig richtig durchstarten. Dabei kam es viel auf Medienpräsenz an.

Schon damals war Reimchen hundebegeistert und viel in Weinstadt unterwegs. Entspannung finde sie neben regelmäßigen Fitnessstudiobesuchen vor allem beim Spazierengehen in der Weinstädter Landschaft, sagte sie damals im Gespräch mit unserer Redaktion: „Für mich ist es ein ganz toller Ausgleich, mit meinem Hund und meinen Kindern in die Weinberge zu gehen.“